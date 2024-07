NOAA: Se intensifica Beryl; se convierte en huracán categoría 5

Esta noche, como actualización, el Centro Nacional de Huracanes de la NOAA reportó que el huracán Beryl se ha intensificado significativamente, alcanzando la categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson y ha alcanzando vientos máximos sostenidos de 260 km/h y ráfagas de hasta 315 km/h. Actualmente, su centro se encuentra localizado a 825 km al este-sureste de Isla Beata, República Dominicana, y a 2,460 km al este-sureste de Cancún, Quintana Roo. Con un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 35 km/h.

Es importante mencionar, que por el momento, Beryl no representa peligro para el territorio mexicano. por lo que se espera que continúe su rápido desplazamiento hacia el oeste-noroeste durante los próximos dos días y de acuerdo a los pronósticos, el centro del huracán atraviese el sureste y centro del Mar Caribe esta noche y madrugada, para luego pasar cerca de Jamaica el miércoles.

