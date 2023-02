Noroña y el irresistible afán de incordiar

Se ha de reír mucho, a carcajadas seguramente, Gerardo Fernández Noroña, al llegar a su casa al final de una jornada de trabajo, sobre todo cuando tiene sesión en el Congreso de la Unión, en las reuniones de las comisiones en las que participa en su cámara legislativa o en el pleno ahí mismo, en San Lázaro. Es que, por decisión propia y estrategia política —con todo el respeto que se merecen nuestros ancestros humanoides, que eran en realidad bastante menos salvajes que el hombre civilizado—, se conduce en sus intervenciones públicas como un cavernícola, haciendo del insulto tipo gongoriano de Iztapalapa una profesión de vida y de la impertinencia tenaz un método científico del debate político. Es un sociólogo —por la UAM-Azcapotzalco— e insaciable lector que suele disfrazarse de porro, pero jamás es violento.

No queremos decir que su conducta sea una impostura: ya tenía una consistente carrera política en las izquierdas mexicanas —en el parteaguas de 1988 fue candidato independiente a diputado federal por el Partido Mexicano Socialista, integrado por el heredero del por muchos años proscrito Partido Comunista Mexicano; El PSUM, de Arnoldo Martínez Verdugo; el PMT, de Heberto Catillo Martínez, y otras fuerzas muy diversas, y fue fundador del PRD, pero al obtener el liderazgo el grupo de los Chuchos en la persona de Jesús Ortega Martínez salió del Sol Azteca—, cuando se convirtió en un líder inquebrantable de las causas populares a raíz de su liderazgo del movimiento de los deudores de la abusiva banca "El Barzón". A lo largo de su trayectoria ha participado y liderado incontables movimientos, luchas y protestas, populares, campesinas, antisistémicas y antiestadounidenses, contra el priismo, la izquierda reformista y los intereses del gran capital, especialmente los de los banqueros. Hoy es el activo más valioso del Partido del Trabajo y un candidato presidencial "extracorcholatas", pero que ha concitado muchas más simpatías de las que cabría suponer como aspirante la ser candidato presidencial.

Muy afecto al escándalo —auténticamente por carácter y convicción contestataria, pero también como método para llamar la atención hacia sus causas—, en una ocasión se tiró a los pies de su mayor Némesis, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, cuando este salía de la entonces residencia oficial de Los Pinos, aunque al que esto escribe se lo negó personalmente, diciendo que se tropezó.

Un par de ocasiones discutimos sobre algunos temas en un programa de televisión que conducía en Cancún una conocida periodista, y después, durante el consabido desayuno, lo escuchamos expresarse con mayor profundidad —y prolijidad— de lo habitual sobre su visión política y su historia. Nunca abandona sus legendarias actitudes sardónicas, cierto —supongo que para divertirse a las costillas del teclado, decía que nos parecíamos físicamente a Zedillo, pero eso nos lo han dicho muchas veces en la vida, y siempre nos ha parecido divertido, amén de que el siniestro ex presidente es uno de los políticos mexicanos vivos más inteligentes—, pero pudimos conocer detalles de un líder opositor del todo refractario a las concesiones, a las comodidades que ofrece el poder y a las componendas que menudean como tentaciones que casi nadie puede resistir. Solo el Partido del Trabajo, que lo ha cobijado en los últimos años, lo ha aguantado con todo y su descarnado criticismo, por cierto nada kantiano, porque cuando la perra es brava....

Su correligionario, el diputado local Hugo Alday Nieto, nos facilitó de manera remota un repaso de la temática de la conferencia de prensa que ofreció Fernández en Cancún, que usamos casi ad litteram porque este, que es uno de los pocos diputados pensantes y activos de la XVII Legislatura, al propio tiempo posee el don del uso correcto del español:

"Abordó temas del pragmatismo político con el cual los opositores han estado trasladándose de izquierda derecha sin ton ni son, para hacerle frente a la cuarta transformación. También de las obras que se están dando en este sexenio, haciendo énfasis en que iban a generar un mayor desarrollo, no solamente económico sino también de pertenencia en varios sectores.

"Criticó la forma en la que se ha explotado históricamente a los más necesitados en Quintana Roo, en trabajos de turismo y en trabajos de construcción de las magnas obras turísticas, pero que no se les ha redituado o devuelto nada económicamente.

"Habló específicamente de la zona maya, en donde miles de personas viven sin recursos, ya que en las administraciones anteriores no eran vistos. Señaló que, hoy en día, existen apoyos para estas personas en gran necesidad y ello evitado un poco que sigan en la extrema pobreza. (Dijo que) apenas van unos cuantos años a diferencia de las 80 décadas que tuvimos Gobiernos con otros rumbos.

"Fue muy contundente en señalar que se mantendrá el Partido del Trabajo en alianza nacional, y que todos aquellos que lo descarten de ser un contendiente más deben estar muy equivocados. Manifestó que existe un gran respaldo de varios sectores favor de las propuesta, ya que es el aspirante que más tiempo lleva recorriendo el país y directamente las zonas más vulnerables.

"Abrió y cerró su rueda de prensa recordando que Quintana Roo ha sido el único lugar de México en el que lo metieron a la cárcel, y en el que tuvo que librar un proceso judicial, en el que nunca le aceptaron ninguna promoción en su defensa, y que todo ello se debió al minidictador (sic, de la R.) Mario Villanueva Madrid, quien lo demandó por venir como ciudadano a manifestarse.

El tribuno incómodo reitera, pues, que va por la grande, pero, como se llamaba un programa de televisión que hacíamos y que pronto relanzaremos —sin enfrentar la incomodidad de Carlos Joaquín González, que no censuró, pero sí dificultó—, seguro "no es monedita de oro". A ver qué dice cuando el presidente López le haga saber que ni lo sueñe, porque no está ni siquiera considerado. Suponemos que le va a valer.