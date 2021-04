Amenaza en el Caribe: Volcán está a punto de explotar en San Vicente

Autoridades advierten que volcán en San Vicente, ubicado en el Caribe, podría explotar; envían crucero a evacuar residentes de la isla que forma parte de San Vicente y las Granadinas.

De acuerdo con información de Associated Press y Telesur Venezuela, el primer ministro Ralph Gonsalves emitió este jueves una alerta de desastre por incremento de actividad del volcán Sufriere.

La alerta se emitió luego de una serie de temblores.

As the PM of St. Vincent and the Grenadines has issued an evacuation for the communities in the Red Zone, we share these maps done under the Volcano Ready Communities Project for reference. #RP Via the @uwiseismic pic.twitter.com/Y85ZjG2RNb