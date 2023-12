Novedades Quintana Roo 🔥 Últimas Noticias hoy 14 de diciembre de 2023

Conoce el resumen con las Ășltimas noticias que necesitas saber hoy 14 de diciembre de 2023 para iniciar el dĂ­a bien informado.

Navidad sin beca: 15 mil estudiantes de nivel medio superior sin recibir pagoÂ

Probablemente la mayorĂ­a de los alumnos del Estado no tendrĂĄn su pago, sino hasta enero. Haz clic para saber mĂĄsÂ

Ejecutado en gimnasio de Puerto CancĂșn, era un gĂĄnster canadienseÂ

Samy Tamouro ‘N’ muriĂł luego que sicarios le dispararan en la cabeza cando se ejercitaba dentro del ‘Total Sport Club’. Haz clic para saber mĂĄsÂ

ÂĄPrepara tu aguinaldo! Llegan los Jonas Brothers a CancĂșnÂ

Los hermanos Jonas anunciaron su regreso al paĂ­s como parte de su Five Albums, One Nigh, The World Tour. Haz clic para saber mĂĄsÂ

CancĂșn: Bomberos rescatan a bebĂ© de departamento en llamas en Villas Otoch ParaĂ­soÂ

La menor fue trasladada al Hospital del IMSS en la 510 para una evaluaciĂłn mĂĄs detallada. Haz clic para saber mĂĄsÂ

ÂĄLe dispararon en la cabeza! Balean a hombre dentro de gimnasio en Puerto CancĂșnÂ

El sujeto agredido en el ‘Total Sport Club’ fue trasladado al IMSS en la Avenida CobĂĄ en calidad de grave. Haz clic para saber mĂĄsÂ

Últimas noticias 14 de diciembre de 2023

CĂĄmara de diputados amplia licencia de paternidad a 20 dĂ­asÂ

El dictamen fue turnado al Senado para su revisiĂłn y, en su caso, aprobaciĂłn. Haz clic para saber mĂĄsÂ

ÂĄSe intensifica la crisis! Barcelona cae ante el Antwerp en la ChampionsÂ

Los Blaugranas sufrieron de su segundo descalabro consecutivo, venĂ­an de perder con el Girona en LaLiga. Haz clic para saber mĂĄsÂ

ONU demanda un alto al fuego entre Israel y HamĂĄs ÂżQuĂ© conlleva?Â

La votaciĂłn expresa el apoyo a nivel mundial para que finalice el conflicto bĂ©lico en Medio Oriente. Haz clic para saber mĂĄsÂ

Senado busca respaldar derechos laborales de militares en la Guardia NacionalÂ

Se espera que el dictamen aprobado sea puesto a consideraciĂłn del pleno en su sesiĂłn de este miĂ©rcoles. Haz clic para saber mĂĄsÂ

Senador asegura que AMLO elegirĂĄ a la nueva ministra de la SCJNÂ

Ricardo Monreal afirma que la decisiĂłn se tomĂł tras una negociaciĂłn fallida entre Morena y MC en el Senado. Haz clic para saber mĂĄsÂ

