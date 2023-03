Novedades Quintana Roo 🔥 Últimas Noticias hoy 23 de marzo de 2023

Conoce el¬†resumen con las √ļltimas noticias¬†que necesitas saber hoy¬†23 de marzo de 2023¬†para iniciar el d√≠a bien informado.

Familia confirma hallazgo sin vida del empresario Cipriano Torres

Un familiar de Cipriano Torres, quien fuera privado de su libertad en Chetumal el pasado domingo, confirmó a través de redes sociales que el empresario fue localizado sin vida. Haz clic para saber más

Personas no binarias podr√≠an registrarse en Canc√ļn

El tr√°mite de registro para¬†personas no binarias¬†est√° en preparaci√≥n por las autoridades de Canc√ļn, de manera que si se confirma este nuevo proceso, se sumar√° al reconocimiento de cambio de identidad y g√©nero.¬†Haz clic para saber m√°s

Policía de Playa del Carmen también participó en la toma de Calica

La Policía de Playa del Carmen también participó en la toma de Calica el pasado 14 de marzo, tras el cumplimiento de una medida cautelar dictada por un juez civil a favor de la empresa mexicana Cemex. Haz clic para saber más

Uqroo celebrar√° un a√Īo de autonom√≠a universitaria con actividades

La¬†Uqroo¬†cumplir√° este viernes un a√Īo de autonom√≠a universitaria, para ello preparan una serie de eventos culturales y deportivos en todos los campus de la entidad.¬†¬†Haz clic para saber m√°s

Agua de la Península de Yucatán está en peligro por obras del Tren Maya

El suministro de agua dulce de los ríos subterráneos de la Península de Yucatán corre el riesgo de sufrir una salinización por la construcción del Tren Maya, lo que causará que el ecosistema no pueda sobrevivir. Haz clic para saber más

Identifican a ‚ÄėEl Chueco‚Äô, presunto asesino de jesuitas en Chihuahua

A nueve meses del asesinato de¬†dos jesuitas¬†en el¬†municipio de Urique, Chihuahua, autoridades encuentran el cad√°ver del presunto asesino identificado como¬†‚ÄėEl Chueco‚Äô; l√≠der de una¬†organizaci√≥n criminal que opera en el norte de M√©xico.¬†Haz clic para saber m√°s

Osorio Chong deja coordinación del PRI pero no se va del partido

Tras la reunión de miembros del grupo parlamentario, Osorio Chong ha anunciado que deja su coordinación del PRI en el Senado, pero seguirá con las impugnaciones declarando que no se irá del partido. Haz clic para saber más

Zelenski afirma que responder√° a los ataques rusos tras bombardeo en Zaporiyia

Zelenski, presidente ucraniano,¬†afirm√≥ que cada ataque perpetrado por Mosc√ļ tendr√° una respuesta por parte de¬†Ucrania.¬†Haz clic para saber m√°s

Megan Fox y Machine Gun ponen en pausa su relación

Luego de varios rumores de una posible ruptura, al parecer Megan Fox y Machine Gun Kelly se están tomando una pausa en su relación y en sus planes de la boda. Haz clic para saber más

Diego Cocca busca mostrar una buena cara del Tri ante Surinam

A solo unas horas del partido entre México vs Surinam, Diego Cocca aseguró que no le interesa ganar con la Selección Mexicana si no muestra una buena cara en el encuentro. Haz clic para saber más

