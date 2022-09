Novedades Quintana Roo 🔥 Últimas Noticias hoy 7 de septiembre de 2022.

Conoce el resumen con las Ășltimas noticias que necesitas saber hoy 7 de septiembre de 2022 para iniciar el dĂ­a bien informado.

Vecinos de CancĂșn retienen a trabajador de CFEÂ

Los habitantes no se tomaron a bien el pasar mĂĄs de 12 horas sin energĂ­a elĂ©ctrica. Haz clic para saber mĂĄsÂ

Habitantes no apuestan por el consumo local de frutas y verdurasÂ

En los mercados se puede encontrar una gran variedad de alimentos, pero dichos sitios son cada vez menos visitados. Haz clic para saber mĂĄsÂ

“Me urge para mi despensa”; Banco del Bienestar deja mal a usuariosÂ

Fallas tĂ©cnicas no permitieron a los abuelitos cobrar su pensiĂłn; a otros les marcaba el saldo en cero. Haz clic para saber mĂĄsÂ

Ultiman de seis balazos a sujeto en ‘La Jungla’ de CancĂșnÂ

El ahora occiso celebraba el cumpleaños de su esposa en las afueras de su domicilio cuando sicarios fueron por Ă©l. Haz clic para saber mĂĄs Â

Últimas noticias 7 de septiembre de 2022

Ministros rechazan eliminaciĂłn de prisiĂłn preventiva oficiosaÂ

La mayorĂ­a de los ministros considera que a la Corte no le corresponde reformar la Carta Magna; posponen votaciĂłn para el jueves. Haz clic para saber mĂĄsÂ

Gran Bretaña: Liz Truss encabeza un gobierno abrumadoÂ

La primera ministra toma las riendas del nĂșmero 10 de Downing Street para enfrentar “fuertes vientos globales en contra”. Haz clic para saber mĂĄsÂ

Hector Herrera asiste a concierto de Grupo Firme; aficionados lo criticanÂ

El jugador de la SelecciĂłn Mexicana acudiĂł al concierto de la agrupaciĂłn tras enfrentar al LAFC. Haz clic para saber mĂĄsÂ

Harry Styles dice que no escupiĂł a Chris PineÂ

De acuerdo con un video, el intĂ©rprete de "As it was" le habrĂ­a lanzado un escupitajo a su compañero de reparto, Chris Pine. Haz clic para saber mĂĄs Â

Es oficial la RAE excluye a la "ch" y la "ll" del abecedarioÂ

La Real Academia Española argumentĂł que no se trata de letras sino de dĂ­grafos. Haz clic para saber mĂĄsÂ

