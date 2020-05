Nueva normalidad: tianguistas de Cancún arman plan para regresar a la calle en junio

Los tianguistas de Cancún trabajan en una propuesta que presentarán ante las autoridades municipales de Benito Juárez en busca de que cerca de 2 mil vendedores regresen a las calles a principios de junio.

Melitón Ortega García, líder de la Unión de Tianguistas de Cancún, aseguró que en este plan están contempladas medidas como no ocupar las dos aceras sobre las vialidades donde se colocan, sino sólo en una.

"Es decir, que los puestos no estén de frente, paralelos, sino de un solo lado", agregó.

También indicó que en el plan que se presentará a las autoridades plantea una distancia de metro y medio entre los puestos, por lo que la extensión de los tianguis crecería.

Sin embargo, Ortega García reconoció que el regreso de los tianguistas a las actividades depende de la reducción del número de contagios y de la disciplina sanitaria de las personas, para que esos lugares sean zonas libres de propagación del virus.