Nuevo confinamiento: CJ anuncia 5 nuevas medidas obligatorias para Cancún

Esta mañana el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, emitió un comunicado en sus redes sociales en el que exhortó a la población a acatar las nuevas medidas sanitarias durante este semáforo naranja.

"Estamos en el momento oportuno de revertir la tendencia de estos indicadores" "En particular, el municipio de Benito Juárez muestra una curvatura que va en ascenso".

"La vieja normalidad ya no existe, no es posible vivir como se vivía antes de este virus, la reactivación económica con las medidas sanitarias no son opcionales, son obligatorias".

"Omitir o simular que se cumplen las medidas es una irresponsabilidad, se puede engañar a la autoridad, pero no se puede engañar al virus".

Ante el inminente paso de Quintana Roo al semáforo rojo y por ende a un nuevo confinamiento, Carlos Joaquín anunció 5 nuevas medidas que deberán ser cumplidas de manera estricta:

La supervisión de horarios será estricta y apegada al semáforo. De incumplirse habrá cierres de negocios. Eventos como competencias, ferias, expos, congresos, tendrán que generarse en el contexto de 'burbuja sanitaria', todo el que ingrese deberá de mostrar una prueba de antígenos negativa no mayor a 48 horas. Habrá cierres de calles y se restringirá la movilidad en las principales avenidas. El transporte público será monitoreado y NINGÚN vehículo podrá superar el número de pasajeros en el semáforo naranja. Las reuniones sociales masivas serán sancionadas.

El mandatario finalizó pidiendo a la población respetar estas nuevas medidas para evitar volver a un nuevo confinamiento.

