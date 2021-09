Nuevo incendio pone en riesgo a seis mil familias en Chetumal

Un nuevo incendio en el basurero de Chetumal, el sexto en lo que va del año, pone otra vez en riesgo a seis mil familias de la capital del estado, quienes están expuestas al humo tóxico, mientras que las autoridades no saben cuánto tardarán en apagar totalmente el fuego.

El humo que sale de los plásticos y materiales que se queman en una superficie de tres mil 500 metros cuadrados es un peligro latente para habitantes de fraccionamientos como: Las Américas 1, II y III, Caribe La Esperanza, Sian Ka´an I, II y III, Pacto Obrero, Flamingos, así como Calderitas.

La basura se incendia en el tiradero a cielo abierto de Chetumal desde el pasado sábado y aunque las autoridades afirman que ya está controlado, no tienen una fecha para liquidar el siniestro. Hasta ayer, el aire estaba en dirección Este a Oeste, por lo que las densas nubes no llegaban de forma directa a las casas cercanas, pero no se descartan cambio de dirección en el viento.

Luis Fernando Ventura Nah director de Bomberos, Rescate, Emergencias Médicas y Desastres del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, explicó que hay un área de fumarolas con mediana densidad.

Destacó que el incendio se combate con maquinaria pesada y la técnica de enfriamiento con agua, para que no siga avanzando.

Cabe destacar que en 2020, uno de esos incendios tardó casi dos meses para ser liquidado; empezó en mayo y fue apagado totalmente en los primeros días de julio.

Al respecto, Francisco Javier Lara Uscanga representante del Colegio Mexicano de Medicina General A.C., en el sur del estado consideró que las esporas tóxicas que viajan en el humo puede afectar el sistema respiratorio, ocasionando tos, escurrimiento nasal y en el peor de los casos hasta algún tipo de cáncer.

“Es peligroso respirar este tipo de humo porque tiene gran variedad de contaminantes, de plásticos, hule, hasta residuos químicos, combustibles, lo mejor es no exponerse”, dijo Lara Uscanga.

Explicó que los químicos que salen de los residuos sólidos de ese tipo son altamente peligrosos para el ser humano, principalmente para los niños que apenas están generando las defensas del cuerpo.

