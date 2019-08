Preparan nuevo reglamento de protección animal en Cancún

Enrique Huerta/SIPSE

CANCÚN, Q-. Roo.- Regidores del municipio de Benito Juárez preparan un nuevo reglamento de protección animal para atender a los más de 200 mil perros y gatos que se encuentran abandonados en las calles de la ciudad.

Issac Janix Alanís, regidor que preside la Comisión de Reglamentación, señaló que en esta actualización buscan elevar al doble el presupuesto de la dirección encargada en la materia, así como mejorar los procedimientos.

En la parte presupuestal, indicó que se busca incrementar al menos al doble el presupuesto destinado para la Dirección de Bienestar Animal, que tan sólo este año se le otorgaron cerca de 400 mil pesos.

“Queremos que sea más porque no es suficiente y no hay un programa por parte de esta dependencia para concientización, sólo hacen tres o cuatro programas al año de desparasitaciones y baños, pero no contribuyen a nada para disminuir el ritmo de la reproducción de esta fauna callejera”.

Reconoció que las campañas no han podido llegar a la población para evitar que abandonen a sus mascotas y se vuelvan animales callejeros. Además, añadió, se busca garantizar que estos animales “sean tratados y respetados de manera correcta”.

Janix Alanís indicó que con la actualización del reglamento de bienestar animal municipal también se busca realizar manuales de procedimientos acordes a los derechos y protección de los animales.

Señaló que otra razón para contar con mejoras en este reglamento es en la cuestión de salud, pues estos animales podrían ser foco de infecciones para los humanos.

El regidor entrevistado indicó que la actualización de este reglamento saldrá independientemente de si la Ley de Bienestar Animal estatal se publique o no, pues el municipio tendrá que responder a las necesidades que enfrenta la ciudad, aunque sí se necesitan adecuaciones en el reglamento para alinearlos con la ley en la materia, se realizarán lo antes posible.

Mientras tanto, la iniciativa sobre el reglamento de bienestar animal es trabajada en conjunto por las comisiones de Salud Pública y Bienestar Social y de Ecología y Turismo.