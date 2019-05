“El Chapa” garantiza risas con nuevo show

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Un nuevo show y más ocurrencias es lo que el standupero cancunense Juan Antonio Díaz “El Chapa”, presentará el próximo sábado, en el que como siempre pretende hacer reír a toda la familia o regresarles su mal humor, así lo comentó en exclusiva para Novedades Quintana Roo acerca de “Risas con madres”.

“Es un show que queríamos hacer cerca del 10 de mayo, pero como no hay espacio en ningún lugar lo haremos en el auditorio de la Casa de la Cultura, el 4 de mayo, una semana después de que terminan las vacaciones, por lo que entre los temas hablaremos de todo lo que acontece en este período, las anécdotas de las madres y muchas cosas más”, detalló “El Chapa”, quien será acompañado de divertidos invitados especiales.

“Va a estar Cacique, Manolo, el comediante más pesado, estará Hunch, un comediante nuevo que estamos rescatando, como lo hemos venido haciendo en shows pasados, tendremos algunos invitados sorpresa, se la van a pasar genial durante la hora y media que dura el show, y como siempre, risas garantizadas o les devolvemos su mal humor”, asegura.

Las típicas frases que mamá nos dice, las situaciones que ellas mismas viven y mil ocurrencias más serán los ingredientes principales de este show de stand up comedy, que ofrecerá el comediante cancunense, quien invita al público a divertirse, pues aunque parezcan trillados los temas a tratar, la simpatía de esta liga de comediantes hace la diferencia.

“Invito al público cancunense que lleven a su mamá, y no crean que el stand up comedy es sólo para jóvenes, se van a pasar un rato agradable, con buen humor y a carcajadas libres. Lo bonito del stand up es que cuando nosotros nos paramos en el escenario, estamos solos con nuestro talento, podremos decir frases trilladas, pero la manera en que lo decimos para provocar risas y que el público se sienta identificado y se ría es lo bonito, es un reto de todos los días, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, pero lo enfrenamos, capoteamos al toro y lo hacemos reír; afortunadamente en cada presentación el público sale con ganas de más”, puntualizó.