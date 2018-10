Ciudadanos y estudiantes decidirán la llegada de nuevo transporte

Octavio Martínez/ SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Una consulta ciudadana y estudiantil determinará si una nueva empresa de transporte público ingresará al municipio a prestar el servicio, para complementar el que actualmente brinda Tucsa junto con el sindicato Lázaro Cárdenas del Río, dio a conocer Laura Beristáin Navarrete, presidenta municipal de Solidaridad, quien por el momento descartó que Tucsa se vaya de la ciudad.

“Vamos a llevar a cabo una consulta ciudadana con todos los universitarios para entender sus necesidades en movilidad, después con los ciudadanos colonia por colonia. De ahí vamos a tener respuestas y saldrán las necesidades y sabremos si es suficiente con lo que tenemos o si abrimos otras iniciativas”, dijo Beristáin Navarrete.

La planeación para realizar estas consultas será tratada en una junta que sostendrán representantes relacionados con el tema el próximo viernes por la tarde. Ayer, la munícipe sostuvo una reunión con Jacinto Aguilar Silvarán, presidente del consejo de Transporte Urbanos del Carmen (Tucsa), además de funcionarios y particulares del transporte público.

A pesar que la anterior presidenta municipal, Cristina Torres Gómez, había dado a conocer que el ayuntamiento mantenía una concesión de facto con Tucsa, la actual mandataria local no aseguró una regulación del tema.

“Tucsa tiene una concesión moral porque es la única que ha sacado adelante al municipio, hoy me dijeron los representantes, nunca nos habían invitado a dialogar, tenemos cuatro horas dialogando y quien no dialoga no puede entender el comportamiento de los empresarios ni del gobierno, ni de los ciudadanos”, sostuvo Beristáin Navarrete.

En Solidaridad dos organizaciones ofrecen el servicio de transporte público, cuestionado continuamente por la ciudadanía debido a antecedentes de mal servicio, según registros oficiales de la pasada administración municipal. El servicio de urbano lo ofrece Tusca y el de vans del sindicato de taxistas Lázaro Cárdenas del Río. Aproximadamente hay 50 rutas; 20 opera Tucsa y 30 las vans. Son alrededor de 120 unidades de la primera y 340 de la segunda.