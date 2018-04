Dos nuevos hoteles abrirán en Playa del Carmen

Redacción

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La cadena hotelera española Sercotel Hotels, “desembarca” en México con la apertura de sus dos primeros hoteles asociados en la Riviera Maya, concretamente en Playa del Carmen: It Hotel and Residences by KLR y The City Condos by KLR.

Asimismo, la dirección de la empresa anunció que en menos de tres meses se prevé la apertura de un tercer centro de hospedaje en el país, el Hotel The Beach de cinco estrellas, cuya apertura está prevista para el 15 de junio, y que formará parte de la cadena en la colección Deluxe; se trata de un resort de estilo caribeño y moderno que contará con 67 habitaciones.

Los primero dos establecimientos entraron a formar parte de la compañía en marzo. Con estas incorporaciones, Sercotel Hotels ya está presente en 128 destinos de Europa y América, y alcanza un total de 31 establecimientos en Latinoamérica: 21 hoteles en Colombia, uno en Panamá, seis en Cuba, uno en Ecuador y dos en México.

Por otro lado, The City Condos by KLR, de cinco estrellas, es un hotel situado a escasos metros de la playa y muy cerca de la Quinta Avenida, al vialidad más famosa de la Riviera Maya, repleta de restaurantes, cafeterías y plazas comerciales. Además, a sólo un kilómetro se ubica la estación internacional de autobuses ADO, que ofrece acceso directo al Aeropuerto Internacional de Cancún -a una hora de distancia- y a numerosos lugares de interés turístico.

El establecimiento atiende a los más exigentes estándares de calidad de Sercotel Hotels. Sus 60 habitaciones -king, estudios, apartamentos y penthouse- ofrecen una atención de lujo y máximo confort con los servicios más modernos en aire acondicionado, teléfono, secador, TV, wifi, conexión por cable, ducha, set de baño y caja de seguridad.