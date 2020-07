Obispo Pedro Pablo da positivo a Covid-19

A través de un comunicado, la diócesis Cancún-Chetumal reveló que el obispo Pedro Pablo Elizondo, dio positivo a la prueba de Covid-19.

En el escueto comunicado, la diócesis pide a los sacerdotes orar por la pronta recuperación del prelado.

Consultado directamente por Novedades Quintana Roo, monseñor Elizondo Cárdenas confirmó que padece Covid-19.

Horas antes, el gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín González informó que también dio positivo al coronavirus.