Complacen con la obra ‘Dios mío hazme viuda por favor’

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Cinco mujeres de edades y caracteres distintos, sentadas en el escenario compartieron y revelaron sus más íntimos secretos con el público cancunense que se dio cita en el Teatro de Cancún, para presenciar la excelente puesta en escena “Dios mío hazme viuda por favor”.

Selene de 21 años, interpretada por Renata Notni, es la chava que vive su vida sin reglas ni ataduras, se mete todo lo que la haga viajar y asegura que el matrimonio dura sólo cinco minutos, lo que dura el placer y al conocer a los hombres se dio cuenta que quería verlos a todos muertos.

Laura Carmine dio voz a Violeta, de 32 años, adicta al sexo, de espíritu libre, la cual piensa que el matrimonio no existe, se la vive en el gimnasio, no soporta infidelidades ni malos tratos, y gana menos sueldo por ser mujer y porque no quiso acostarse con su jefe, así que la viudez le encanta antes de casarse.

Margarita, de 42 años, papel que hace Ivonne Montero, es una mujer que vive en un dilema divorciarse o embarazarse, ya que está casada con un tipo que no trabaja, no la pela y además "la tiene chiquitititita", por eso quiere ser viuda.

Lili, de 52, la clásica hippie, mujer trabajadora adicta a las compras que tuvo que trabajar para mantener a sus hijos, porque sus dos maridos la abandonaron, papel que interpreta de manera divertida y amena María Sorté.

Helena Rojo da vida a Begonia, una mujer madura que omite su edad y ha creído firmemente en el matrimonio, aguantó 45 años al lado de su marido infiel, crió cinco hijos, uno de ellos homosexual y enviudó 20 años después de haberlo deseado con fervor. Cuidó a su esposo con cáncer de próstata hasta su muerte y a ella que también le fue detectado nadie la cuidó.

Estas cinco mujeres entre chistes y malas palabras mantuvieron al público encantado con sus impecables actuaciones, y seguro más de uno se identificó con las situaciones que se presentaron durante dos horas la tarde de ayer en el Teatro de Cancún.

Todas estas bellas e inteligentes mujeres dejaron en el aire que el amor es implacable, necio y que no existe, que dura sólo lo que dura la pasión, claro, según los tropezones que han tenido en la vida y en los asistentes una reflexión acerca del amor y el matrimonio.