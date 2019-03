Federación frena construcción de escuelas

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El gobierno federal no ha liberado a Quintana Roo alrededor de 200 millones de pesos que debieron llegar en febrero, provocando que trabajos de infraestructura educativa necesaria para el siguiente ciclo escolar se encuentren detenidos por el momento.

Aunque no quiso detallar el número de acciones frenadas, Ana Isabel Vásquez Jiménez, titular de la Secretaría de Educación (SEQ), dijo que las licitaciones se reanudarán en cuanto los fondos sean entregados a la dependencia.

También te puede interesar: Asignan más de $117 millones para universidades

“Tendremos que trabajar a marcha forzada, ha sido un desfase de recursos, recordarán que el año pasado ya habían llegado en el mes de febrero (…) pero nos aseguran que este mes de marzo que se van a entregar la mitad de los recursos, por lo que tendremos que acelerar el paso con el Instituto de Infraestructura”.

La titular de la dependencia explicó que el atraso se debe a que el gobierno del estado se encuentra todavía negociando los 200 millones de pesos para infraestructura educativa, con el fin de evitar el recorte previsto para este año.

“Estamos en firmas de convenios, hay algunos ajustes todavía. Hasta ahora parece que hay una reducción, no podemos decir en cuanto, pero parece que es del 10 o 12%, pero el gobernador -Carlos Joaquín González- está trabajando en ello”, dijo la entrevistada en el marco de la presentación del Observatorio Educativo.

Asimismo, enfatizó que esta situación no es exclusiva de la entidad debido a que los demás estados de la República también se encuentran esperando las disposiciones del gobierno federal.

“Si el recurso llega esta semana o la próxima, arrancamos de manera inmediata, incluso algunos compromisos que quedaron ahí detenidos, pero se tiene que entregar en marzo de acuerdo con la Ley”, señaló la funcionaria.

Por su parte, Abraham Rodríguez Herrera, titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo), señaló que la dependencia continúa trabajando con los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), con el cual han podido sacar ocho licitación para la construcción de aulas adicionales y oficinas administrativas en escuelas de doble turno en Solidaridad y Benito Juárez.

Sin embargo, no se ha podido acceder a recursos correspondientes al programa Escuelas al Cien.

“Los recursos que no se han recibido son del programa Escuelas al Cien, porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha autorizado la renovación del fideicomiso, y en consecuencia los fondos no han sido liberados, que son alrededor de 185 millones de pesos”, dijo el entrevistado.