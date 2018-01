Sospechan irregularidades en 15 obras municipales

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Las 15 obras que la Dirección de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente catalogó como irregulares por sospechas de montos inflados o materiales de dudosa calidad, no han tenido resolución luego de 15 meses de la administración, salvo la ciclovía de la colonia Colosio, que por sus características disfuncionales fue desmantelada parcialmente.

“El caso de las obras que se presumen con irregularidades siguen el proceso con la Contraloría, son procesos largos de los que desde el inicio se entregaron los expedientes con contratos, tarjetas de precios unitarios, estimaciones, fotografías, estudios de laboratorios; ya la autoridad correspondiente que es Auditoría darán su dictamen”, dijo William Conrado Alarcón, hasta ayer titular de esa dependencia.

También te puede interesar: Insisten en realizar obras públicas pendientes para Bacalar

Entre las 15 obras que fueron reportadas con observaciones se encuentran la ciclovía de la colonia Colosio, misma que de acuerdo a las autoridades municipales continúa con un proceso de auditoría federal, dado que tenía una mezcla de recursos provenientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y fiscales.

Según lo informado por Eddie Flores Serrano, ex director de Obras Públicas, de manera pública en 2015 cuando se inició la ciclovía, ésta tuvo un costo de más de 4 millones de pesos, aunque en los precios unitarios se encontraron precios mayores a los reportados, motivo por el que forma parte de los reportes de la Dirección de Infraestructura.

Hasta ahora el contralor municipal, Paul Cárdenas Lugo, ha dado a conocer que entre las casi 40 auditorías que realiza desde el inicio de la administración hay obras como esa, aunque el dictamen depende de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, pues el dinero que se usó en su mayoría era dinero federal.

Por lo anterior, Conrado Alarcón comentó que “no podemos lanzar un juicio en tanto la autoridad que tiene que investigar no haga su dictamen; hasta ahora no nos ha llegado algún dictamen de la federación, pero si llegase uno será dirigido a la Presidencia y a la Contraloría”, dijo.