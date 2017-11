Obras en la Quinta Avenida afectan las ventas

Daniel Pacheco/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Molestan obras hidráulicas de Aguakan a establecimientos ubicados en la zona turística de la Quinta Avenida, ya que se están realizando durante los horarios de mayor afluencia de paseantes, utilizando maquinaria pesada sin previo aviso.

Empleados de tiendas de artesanías, ventas de tours y souvenirs reclamaron que nadie les notificó del inicio de las maniobras, mismas que comenzaron durante la madrugada del miércoles, entre la avenida Juárez y la calle 2, abarcando media vialidad peatonal y representando que los potenciales compradores no se acerquen.

También te puede interesar: Sin quejas ni sanciones durante El Buen Fin

Además acusan que existen riesgos de seguridad, ya que no se están siguiendo los protocolos pertinentes para evitar algún accidente por la cantidad de personas que caminan por el área y solo había algunos conos para delimitar el área.

“Si puedes ver hay máquinas que se utilizan sin ningún tipo de precaución y solo a criterio de los obreros, mientras los turistas tienen que esquivar los hoyos, las herramientas y materiales en media calle. No sé a quién se le ocurrió esta brillante idea, pero está mal, supongo que es necesario, pero no en estas horas”, dijo Roberto García, quien aseguró que no había vendido nada en el local que atiende.

Acerca de dichos trabajos, el departamento de Comunicación Social de la empresa concesionaria Aguakan, reconoció que por falta de autorización municipal no pudieron comenzar durante la madrugada y que los trabajos corresponden a una inversión de 23 millones de pesos en la rehabilitación de la red secundaria de agua potable en la zona Centro, Norte y Sur de Solidaridad, con beneficio a 4 mil 600 clientes.

“El día de hoy fue una excepción debido a que se nos autorizó iniciar labores en la zona a partir de la una de la madrugada. A pesar del retraso por esta situación, trabajamos a pasos acelerados, por lo que ya nos encontramos en la etapa de relleno y limpieza; detendremos labores y continuaremos por la noche para no causar algún tipo de afectación a los comerciantes. Los trabajos en la Quinta Avenida concluirán el próximo 8 de diciembre”, dijo de manera oficial Aguakan.

Al respecto, William Conrado Alarcón, director de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Solidaridad, señaló que existe una fecha límite fijada para el 15 de diciembre para estos trabajos; mientras Orlando Muñoz Gómez, director de Protección Civil Solidaridad, omitió informar sobre esta situación, aunque recibió los gráficos.