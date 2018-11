Esperan ocupación hotelera de 95% en Tulum

Sara Cauich/SIPSE

TULUM, Q. Roo.- Hoteles Todo Incluido en Tulum empiezan a repuntar en ocupación; para diciembre próximo alcanzarán el 95 por ciento, de acuerdo a las reservas de estos centros de alojamiento, indicó Enrique Herrera Díaz, dirigente de la CTM.

Por espacio de seis meses, hasta mayo de 2019, se espera mantener niveles altos de la ocupación y de ahí empieza a descender, lo que se considera un comportamiento normal de la presencia del turismo en los centros de hospedaje de los destinos vacacionales de Quintana Roo.

También te puede interesar: Sube ocupación hotelera por Día de Muertos

La ocupación bajó en meses recientes hasta un 40 por ciento, debido al sargazo en los hoteles atendidos por esta organización sindical, pero no hubo despido de trabajadores a pesar de esas condiciones. Con la temporada en alza ahora habrá contrataciones para las diversas áreas, agregó. En otros centros de hospedaje el descenso fue del 70 por ciento.

El sargazo se fue eliminando con la ayuda de los colaboradores para que la ocupación no baje hasta términos mínimos, indicó, es por ello que a pesar del sargazo y otras cosas aisladas que han pasado, no estuvo tan abajo la ocupación, “Hemos estado bien”, explicó.

Derivado de las reservaciones registradas a la fecha en los centros de hospedaje donde ese sindicato de trabajadores mantiene contratos, surgen las vacantes para cubrir la carga de trabajo en estas fechas y el personal solicitado es para todas las áreas.

Los hoteles Dreams, Akumal Bay, Único y Hard Rock, abren las puertas para los solicitantes, aunque las contrataciones se realizarán de forma pausada para no saturar.

En el hotel Dreams hay un promedio de 50 a 60 vacantes, esto con la finalidad de que el personal no cause baja. “Se cuida el recurso humano otorgando permisos, vacaciones, pero no se despidió en la temporada baja a los trabajadores”, agregó.

Las vacantes van para meseros, garroteros, lavandería, entre otros puestos. El sindicato comienza a abrir las puertas para contrataciones y de forma directa dentro de las instalaciones del hotel son atendidos.

El turismo que llega en estas fechas en estos hoteles son estadunidenses, canadienses y europeos, que salen buscando zonas más cálidas.