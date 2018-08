Holbox, en su máxima capacidad

Raúl Balam/SIPSE

HOLBOX, Q. Roo.- En pleno fin de semana, durante el día, arriban alrededor de dos a tres mil personas a disfrutar de las bellezas naturales y estamos en la máxima capacidad, afirmó el alcalde de la isla Holbox, René Correa Moguel.

En entrevista vía telefónica reconoció que los restauranteros, hoteleros, carritos de golf, tiendas de artesanías y de abarrotes, las ganancias son redituables, ya que los prestadores de servicios turísticos la califican como de las mejores temporadas en los últimos 10 años.

“Los hoteleros reportan todos los días que los cuartos están reservados en todo fin de semana y varios turistas entran en la isla Holbox, disfrutan las bellezas naturales y por la tarde-noche abandonan el lugar”, agregó.

Dijo que los servicios de agua potable y de energía eléctrica no han originado molestias, como el año pasado y fue gracias al trabajo que viene realizando el gobierno del estado con el consejo de desarrollo de la isla Holbox que preside, Alejandrina Selem Salas.

Hasta el día de ayer por la mañana se notaba el arribo de turistas de diferentes partes del mundo y la ocupación turística podría bajar a partir del 20 de agosto cuando inicie el nuevo ciclo escolar.

Concluyen ampliación de drenaje en Holbox

Cualquier tipo de obra se encarece en Holbox por el cruce del material, por ello la obra de ampliación de la red de drenaje que realizó la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) se llevó a cabo hasta donde hay viviendas; sin embargo, se contempla hacer obra complementaria de manera gradual en los años próximos, para lo cual ya están buscando recursos, dijo Silverio Conrado Mariano Canul, gerente del organismo operador CAPA en Lázaro Cárdenas.

“Lo que se proyectó, ya se concluyó, y en donde no llegó es porque no hay casa habitación, por eso no se consideró; aunado a que los presupuestos no alcanzan para hacer drenaje complementario en la isla, pero se hará de manera gradual en los años próximos para lo cual se buscarán recursos para poder llevar a cabo esta ampliación”, explicó.

En Holbox, a través de la CAPA se invierten más de 40 millones 900 mil pesos para la modernización de la red de agua potable en cinco sectores, con más de 25 mil 790 metros lineales de tubería de tres, cuatro, seis y ocho pulgadas de diámetro, algunos de esos tramos con antigüedad de más de 40 años; con lo que se beneficia directamente a tres mil 157 habitantes, de acuerdo con información del Gobierno del Estado

El proyecto fue aprobado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), gestión que se hizo por la necesidad urgente de atender a la isla, que está rebasada por su crecimiento.

La isla ha crecido mucho en los últimos años, y por lo mismo se había acordado en el Comité de Desarrollo Turístico Sustentable de Holbox, integrado por varias dependencias de los tres órdenes de gobierno, no otorgar permisos de construcción, para evitar el colapso, pero hasta la fecha no se ha cumplido con ese compromiso lo cual repercute en la labor que realizan los operadores de CAPA.