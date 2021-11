Este próximo 6 de noviembre, Odin Dupeyrón regresa al teatro de Cancún con dos de sus exitosas puestas en escena: A Vivir y Recalculando, con las que reactiva la economía tanto de su equipo como del personal que hace realidad los montajes en el recinto de la zona hotelera, así lo compartió en una amena charla exclusiva con Novedades Quintana Roo.

“Estoy contento de poder regresar a Cancún que me encanta y más su gente que siempre me ha tratado maravillosamente. Sí, extrañaba los escenarios, pero más el trabajo, extrañaba poder comer, pagar la renta, vivir sin ninguna preocupación, estoy muy contento de regresar a trabajar al teatro y como actor evidentemente regresar a las tablas me emociona mucho”, refirió el actor, quien asegura que después del trago amargo “Nos toca divertirnos, retomar la vida".

Foto: Cortesía

A Vivir es un espectáculo que lleva 16 años en cartelera y que narra la experiencia de Marciano, quien termina un curso de superación personal y está dando el testimonio final de su transformación, donde se remueven sus emociones al hacer un viaje entre sus recuerdos, monólogo que el actor presentará a las 4:00 de la tarde y a las 8:30 uno de sus más recientes tesoros que es Recalculando, una comedia irónica que plantea cuántas veces tenemos que adaptarnos a las circunstancias de la vida y recalculamos nuestros pasos, nuestras acciones y demás para salir lo menos raspados, temas que asegura Odin serán mejor recibidos por el público, que tras la pandemia es otro.

“Ahora más que nunca, llevamos ya 16 años con A vivir, casi un año con el nuevo espectáculo y aunque la gente siempre sale contenta y muy feliz, llorando, estas cuestiones que hemos tenido durante la pandemia, ha sido impresionante como la gente sale más motivada, más tocada, han sido funciones mucho más intensas y creo que será lo mismo ahora que regresemos a Cancún”, dijo, aunque concluyó que si hay algo diferente en estas presentaciones.

Foto: Cortesía

“El teatro ya está escrito, es la misma obra y representa los mismos sentimientos, pero la gente que recibe es ahora diferente, la obra se vuelve más intensa por la pasión que surge en el escenario conforme el público responde”.

Invita al público a ser parte de esta reactivación económica

“Esta reactivación económica permea a toda la gente que vive del y alrededor del teatro, pues luego de más de un año que estuvo cerrado el teatro, vuelve a abrir sus puertas y volvemos estar activos, espero que la gente vaya, tendremos dos funciones, una a las 4:00 de la tarde que es A Vivir y otra a las 8:30 de la noche que es Recalculando, el mismo día, entonces los estaré esperando”.

Actualmente, además de haber retomado presentaciones, Dupeyrón está por sacar la versión del 20 aniversario de Colorín Colorado y continúa escribiendo nuevos libros, “desde hace tiempo he estado escribiendo, pero no los he podido sacar por exceso de trabajo, así que estoy tratando de avanzar para que pronto pueda anunciarles su salida”, puntualizó.