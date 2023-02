Ofertan en Q. Roo mil 500 plazas para Protección Federal

Más de mil 500 plazas para trabajar como Guardia de Protección Federal se están ofertando en la capital del Estado, con sueldos altamente competitivos.

Enrique Cortés Contreras, coordinador del Servicio Estatal del Empleo en Quintana Roo, mencionó que los requisitos para formar parte de este equipo son mínimos: nacionalidad mexicana, estudios mínimos de preparatoria y una edad de entre 18 a 60 años.

El Servicio de Protección Federal tiene a su cargo la prestación de servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a los órganos de los poderes Legislativo y Judicial.

Cortés Contreras puntualizó que el sueldo de estos trabajadores es de aproximadamente 11 mil pesos mensuales más prestaciones, como seguro social, créditos de Fovissste, prima de antigüedad, prima vacacional, 40 días de aguinaldo, vales de despensa de hasta 13 mil pesos, etc.

Detalló que el jueves inició en Chetumal, el viernes en Cancún y después en Playa del Carmen.

“También los 6, 7 y 8 seguiremos ofreciendo estas vacantes, que son plazas federales, en las oficinas del Servicio Estatal del Empleo en la capital del Estado; mientras que el día 9 estaremos en el domo Jacinto Canek en Cancún, mientras que el día 10 atenderemos en nuestras oficinas en esa misma ciudad”, declaró el funcionario.

Puntualizó que la contratación no discrimina entre hombres y mujeres y no representa un gran riesgo para los interesados, pues se trata de un trabajo como guardia, no como policía en operativos contra la delincuencia.

Sin embargo, resaltó la importancia de que los hombres cuenten con su cartilla del Servicio Militar Liberada, tener un estado de salud físico y mental bueno, no contar con antecedentes penales y en el caso de las mujeres medir más de 1.50 metros y 1.60 metros en el caso de hombres.

De acuerdo a la información del organismo encargado de estas vacantes, el horario de empleo de estos guardias es de 9 de la mañana a 15 horas.