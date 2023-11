Ofertas más extremas que sí se hicieron realidad

¿Una computadora de gama media y procesador de última generación vendida en apenas 1,000 pesos? ¿Un centro de lavado con costo normal de 66,699 y descuento de hasta 80% se vendió en solo 11,189 pesos? El Buen Fin (con ayuda de la PROFECO) ha ‘premiado’ a algunos clientes que se han puesto buzos con las ofertas.

En cada edición del Buen Fin aparecen ofertas increíbles. En realidad, algunos de esos casos son errores en el etiquetado de los productos, pero se convierten en descuentazos reales debido a que los consumidores exigen sus derechos. A continuación, le presentaremos algunos de esos casos de ofertas en el Buen Fin que se ‘volaron la barda’ y todo lo que debe hacer para que se respeten sus derechos.

¿Qué es el Buen Fin, cuándo inicia y cuántos días dura? Se trata de un fin de semana de ofertas. Desde su creación, el Buen Fin se ha realizado durante los días previos al 20 de noviembre con el objetivo de aprovechar que se trata de un puente en México debido al día feriado por el aniversario de la Revolución Mexicana.

El Buen Fin nació con la idea de ofrecer descuentos tentadores para reactivar la economía y como una copia al Black Friday de Estados Unidos, aunque no se ha replicado en esa misma magnitud en la edición mexicana.

¿Cuándo termina el Buen Fin 2023? La edición del Buen Fin 2023 durará cuatro días. Inicia a las 00:00 horas del viernes 17 de noviembre y se extenderá hasta las 23:59 horas del lunes 20 de noviembre. Para la edición 13 del fin de semana de ofertas se prevé la participación de unos 45,000 establecimientos, proveedores de servicios y grandes almacenes que ofrecerán rebajas, promociones o facilidades de pago.

Las mejores promociones del Buen Fin 2023 serán…

Si bien todos los consumidores están a la expectativa de conocer el precio final y las mejores ofertas del producto que desean adquirir, se prevé que 80% de los descuentos estén dirigidos a los meses sin intereses.

“En México, el Buen Fin no ha tenido la misma percepción (que el Black Friday) porque los descuentos no han sido tan agresivos, y han sido más de págame a plazos, en lugar de que las empresas y proveedores o fábricas sacrifiquen un poco, ofrecen descuentos marginales, entonces realmente, hasta que no entendamos bien, qué son los descuentos agresivos”, asegura Jorge Quiroga, director general de Retail Lab.

La decisión de favorecer los meses sin intereses sobre los descuentos puede estar vinculada a la creciente consciencia financiera entre los consumidores mexicanos, ya que muchos prefieren la comodidad de pagar a plazos, permitiéndoles gestionar sus gastos.

¿Cómo pagarán los mexicanos sus compras en oferta? Cifras de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) arrojan que las ofertas del Buen Fin 2023 serán pagadas en su mayoría con ‘plásticos’. Siete de cada 10 mexicanos (76%) prevé usar la tarjeta de crédito de bancos como método de pago, principalmente aquellos entre 25 y 34 años.

La segunda forma más común de pago es el uso de tarjetas de débito, con 59%, departamentales con 36%, efectivo con 15% y 10% en compra a plazos sin tarjeta como Aplazo, Kueski, Mercado Crédito, entre otros.

Los costosos errores ofertas del Buen Fin de años anteriores. Año con año han ocurrido casos en los que los precios de un producto son erróneos y descabellados. Por ejemplo, pantallas de plasma en un peso. Entre los casos que más han llamado la atención encontramos los siguientes:

Descuento de 37 mil pesos en centro de lavado: Durante el Buen Fin 2022, la Profeco informó de un caso en el que un centro de lavado LG, modelo WK22856 se etiquetó con un precio de 37 mil pesos. El personal de la tienda no quiso hacerlo válido y cobró 75,999 pesos; sin embargo, personal de la Procuraduría intervino y se respetó la oferta.

Computadora vendida en mil pesos: La marca HP ofertó en su tienda en línea una computadora de escritorio en mil 69 pesos y ofrecía hasta 24 meses sin intereses. Este fue un error ya que el precio era de 12 mil 900 pesos. En total, unos 100 clientes aprovecharon la falla y se hicieron dueños de un modelo All in one, HP 200, G4.

Venden iPhone 11 en 6 mil 450 pesos: Los trabajadores de una sucursal de Walmart en Tampico, Tamaulipas cometieron un error y etiquetaron en 6,450 pesos un iPhone 11 de 64 GB, cuyo precio debía ser de entre 10 mil y 11 mil 500 pesos.

Buen Fin 2023: ¿Error en el precio publicado? Así le puede ayudar PROFECO: “Que no se pasen de rosca”, como decía Ricardo Sheffield, ahora extitular de la PROFECO. Aunque las tiendas se dan cuenta del error y pretenden remendarlo, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) advirtió que las ofertas por error se deben respetar y hacer cumplir.

A favor de los clientes, se debe aclarar que este tipo de errores se encuentran legislados, es decir, hay una ley que protege a los consumidores que encuentran este tipo de ofertas, por lo que las tiendas deben ser muy claras con las ofertas y descuentos. Además, deben señalar si hay un total de piezas límites, así como detallar las condiciones de entrega.

El artículo 7 de la Ley Federal del Consumidor se indica que los proveedores están obligados a informar sobre los precios, tarifas y garantías según lo anunciado en las publicidades de oferta.

“Bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a las personas”, se establece. Por ello, las ofertas por error se han hecho efectivas para las y los consumidores.

Por ello, si en el Buen Fin 2023 no le quieren respetar una oferta ya publicada, puede acudir a la Profeco y ponerse en contacto con ellos, ya sea vía telefónica o en sus oficinas. Llame al 555568-8722 en la Ciudad de México o al 800-5468-8722 de cualquier otro lugar del país. Se recomienda tomar una foto de la oferta que no le quieren hacer válida.

¿Cuáles son los derechos de los consumidores?

Estos son sus derechos básicos como consumidor, según la Profeco:

Derecho a la información. Toda la información de los bienes y servicios que le ofrezcan debe ser oportuna, completa, clara y veraz.

Derecho a la educación. Es importante conocer sus derechos y la forma en que le protege la ley para aprender a consumir mejor y de manera más inteligente.

Derecho a elegir. Al escoger un producto, nadie le puede presionar, condicionar la venta, exigir pagos o anticipos sin que haya firmado un contrato.

Derecho a la seguridad y calidad. Los bienes y servicios deben de cumplir con las normas y disposiciones en materia de seguridad y calidad.

Derecho a no ser discriminado. Nadie le puede negar un producto o servicio por su sexo, raza, religión, condición económica, nacionalidad, orientación sexual, ni por tener alguna discapacidad.

Derecho a la compensación. Si le venden un producto de mala calidad, tiene derecho a que se le reponga o a que le devuelvan su dinero y, en su caso, a una bonificación no menor a 20% del precio pagado.

Derecho a la protección. Cuando algún proveedor no respete sus derechos o cometa abusos en contra de los consumidores, podrá acudir a la PROFECO a través de sus distintos puntos de contacto: correo electrónico, redes sociales, números telefónicos o sus oficinas.

¿Qué tiendas SÍ participan en el Buen Fin 2023?

La edición de este año contará con la participación de grandes almacenes que ofrecerán descuentos en sus tiendas, así como ofertas en sus sitios de internet. En la lista de tiendas que sí participan están:

Liverpool

Sears

El Palacio de Hierro

Suburbia

Coppel

Elektra

Sanborns

Chedraui

Soriana

La Comer

H.E.B

Además, tiendas en línea como Amazon, Mercado Libre o Shein participarán en la campaña ofreciendo descuentos.

¿Qué tiendas no participan en la edición 2023 del Buen Fin? Pese a que alrededor de 45 mil tiendas están listas para recibir a miles de clientes en busca de ofertas durante el Buen Fin 2023, grandes cadenas están ausentes de esta campaña.

La decisión de no participar en el Buen Fin se debe a que hay establecimientos que no están afiliados a la ANTAD (Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales), por lo que pusieron en marcha campañas independientes de descuentos. Entre las marcas o tiendas que NO participan en la edición 13 del Buen Fin encontramos a:

Walmart y sus tiendas ‘hermanas’ como Sams Club y Aurrera

Alsea

Oxxo.

En el caso de Walmart, la cadena puso en marcha una campaña denominada “El Fin Irresistible”, con la que ofrecen descuentos y compiten por conquistar la decisión de compra de los mexicanos.