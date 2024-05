Productores de picante de la zona maya no reciben apoyo alguno de las dependencias gubernamentales y no son reconocidos a nivel estatal como un “Sistema Producto Chile Habanero”, lamentó Emilio Alamilla Mis, representante de los invernaderos sociales en Felipe Carrillo Puerto.

“Ahora que estamos en campaña, aprovechamos a nuestros candidatos de los tres niveles de gobierno que, dentro de su agenda, contemplen acciones en pro de nuestro sector, porque hemos contribuido mucho para el bienestar de las familias, y no es justo de que no se nos reconozca y no recibimos apoyos para incentivar la producción” , agregó.