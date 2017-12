Omar de la Luz prepara cuarto álbum

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Con tres discos en su andar, Omar de la Luz es un joven con talento que le escribe al amor, al desamor y a través de su música original pretende conquistar al público de Cancún.

Actualmente prepara las canciones que formarán parte de su cuarto material inédito y una gira por el interior de la República Mexicana. Reveló que como se mueve el mercado actualmente ya no conviene sacar discos físicos y prefiere hacer conciertos y comercializar su música de manera digital.

También te puede interesar: Para los amantes del flamenco, no te pierdas este concierto

“Soy de la Ciudad de México, tengo varios años como intérprete y siete como cantautor, he grabado tres discos, el primero ya no está a la venta porque fueron solo 200 copias que se quedaron entre amigos, el segundo disco, “Cuando extiendes tus alas” y el tercero “Tocando Madera”, el cual me encuentro promocionando actualmente”, así inició la plática con Novedades Quintana Roo, Omar de la Luz.

Los tres discos que Omar ha sacado contienen canciones de su autoría y la inspiración ya está de nueva cuenta haciendo de las suyas, pues el joven cantautor prepara los temas que pretende incluir en su cuarto material discográfico para 2018.

“Todo parece indicar que ya no conviene tanto lanzar el material completo sino ir promocionando las canciones como sencillos, directo a las redes sociales, ya no haremos disco físico porque es más difícil venderlo, la gente ya no estila comprarlos prefieren ver los videos e ir a los conciertos”, detalló el artista que a pesar de que gusta crear el arte, tomar fotos y lanzar un disco físico como una fiel tradición ha decidido irse mejor por las redes sociales e internet.

Omar de Luz le escribe al amor, a sus vivencias, al desamor y a situaciones de crítica y propuesta social y política, logrando temas que le han ganado fanáticos a los que quiere consentir con presentaciones en vivo.

“Estamos tomando diciembre como mes de planeación para en 2018 entrarle de lleno a la gira y a la creación del nuevo disco. Me gusta tener mucho contacto con la gente, la verdad me interesa más hacer presentaciones que grabar un disco, pues así la gente me conoce y conoce mi música” puntualizó.

Sus principales influencias son trovadores como Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina, Alejandro Filio y Fernando Delgadillo, “gracias a ellos empecé a tocar la guitarra y a escribir versos, ya más adentrado a este género comencé mi carrera como cantautor, no sé si en mis canciones se nota una parte de ellos pero sí sé que son mi inspiración”; cabe señalar que Omar ha compartido escenario con Lazcano Malo, Alejandro Filio, Fernando Delgadillo y Edgar Oceransky entre otros.