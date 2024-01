Operadores de la empresa Transportes Unidos del Carmen (Tucsa), encargada de brindar el servicio de transporte público urbano en Solidaridad, denunciaron que no recibieron aguinaldo, además de que les incrementaron las cuotas de cuenta que deben entregar a sus patrones.

El martes por la noche realizaron un paro de labores para dar a conocer la situación que impera en el interior de la organización. Demandaron también un incremento del precio del pasaje para poder sostener sus diversas obligaciones con sus gerentes.

Dieron a conocer que la cuota que tienen que entregar a los patrones a partir de este año pasó de mil 500 a dos mil pesos, sin ningún incremento al precio del pasaje, el cual tiene una base de 10 pesos por persona.

Operadores de Tucsa denuncian no haber recibido aguinaldo / (Foto: Sipse)

“Estamos inconformes en sí porque subieron las liquidaciones, pero no el precio del pasaje para analizar las cosas, porque si suben la liquidación suban también el pasaje, no queremos pleito, queremos dialogar con el encargado (...) además de que no nos dieron aguinaldo, a nadie se les dio”, agregó.