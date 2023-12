Operativo en Chetumal: ‘Acaba con el año, no acabes con tu vida’

Desde las 10:00 de la noche del 31 de diciembre de este año, la Dirección de Tránsito implementará el operativo de fin de año “Acaba con el año, no acabes con tu vida” en el Bulevar Bahía de Chetumal y en el tramo de Dos Mulas, desde la avenida Insurgentes hasta la calle Margarita se cerrará la circulación en ambos sentidos.

En conferencia de prensa, el ingeniero Efraín García Chávez, director de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo, informó que como cada año se espera una gran presencia de personas en todo el Bulevar de la capital del estado para recibir los primeros rayos del sol del año nuevo, en especial en el área conocida como Dos Mulas, por lo que se reforzarán las acciones de seguridad vial con la finalidad de que las fiestas de fin de año transcurran sin nada que lamentar.

Dijo que en la calle Margarita solamente se permitirá la circulación en un solo sentido, el cual será para conducir hacia la avenida Universidad, de este a oeste.

Indicó que con el apoyo de la Central de Emergencias y de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc) se desplegarán agentes a bordo de patrullas con la finalidad de mantener el orden de la circulación vehicular y el apoyo a la ciudadanía, en caso de ser requerido.

Precisó que no habrá tolerancia para las personas que conduzcan en estado inconveniente y no respeten los límites de velocidad o de quienes por cualquier motivo pongan en riesgo su integridad física y la de las otras personas.

Expresó que en el tramo de Dos Mulas se tendrá un espacio donde solo habrá peatones y disfruten de sus convivios en familia e inicien el año nuevo en un entorno seguro, lleno de alegría, lleno de deseos y propósitos.

García Chávez recomendó a la ciudadanía no hacer caso omiso de las siguientes medidas de seguridad: respetar los límites de velocidad, no conducir en estado alcohólico, designar una persona para que maneje y no tome.

También, respetar las señales de tránsito y las indicaciones de los agentes, conducir con suma precaución para evitar algún atropellamiento, e iniciar 2024 de la mejor manera.