Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) llevará a cabo operativos sorpresa para retirar a los mototaxis que no estén autorizados para prestar servicio en Puerto Aventuras.

"Que no vayan a decir después que el gobierno está ‘fregando’ porque no es así".

“Vamos a citar a todos, y también se los dije ya: no duden que así como en Isla Mujeres, no me tembló la mano en hacer un operativo en día domingo: en Puerto Aventuras también lo vamos a hacer (…) No se espanten si un día enviamos un operativo con inspectores de otros lados. Que no vayan a decir después que el gobierno está ‘fregando’ porque no es así, tienen que cumplir lo que firmaron”, afirmó el titular de Sintra, William Conrado Alarcón.

Dijo además que los acuerdos que los sindicatos hicieron con su antecesor en el cargo, Jorge Portilla Manica, serán respetados, con lo que únicamente, cada organización sindical entre las que están COR, CROM, CROC, Untrac, Lázaro Cárdenas del Río y un sexto grupo conformado por disidentes de los anteriores, tienen derecho a 30 unidades cada uno.

Sin embargo, en marzo de 2017, el acuerdo que representantes de esos sindicatos firmaron y dieron a conocer públicamente en las oficinas de Jesús Duarte Yam, delegado de Transporte, se informó que para cada organización se autorizaron 20 unidades para hacer un total de 100; por lo anunciado por Conrado Alarcón, actualmente hay 180 autorizados.

El funcionario indicó que se ha reunido con líderes de cada organización para pedirles que presenten toda la documentación que Portilla Manica u otros funcionarios les hayan firmado, para confirmar los términos de los acuerdos y evitar que haya más unidades de las autorizadas en Puerto Aventuras, pues los sindicatos defienden que hay más permisos.

En los operativos sorpresa que anunció William Conrado se advierte que los operadores deben contar con uniformes, tener los modelos de motos autorizados, contar con los seguros y que cobren el pasaje autorizado que es de cinco a 20 pesos.

“Si no cumplen eso que se firmó, que no digan que los agarramos desprevenidos”, advirtió.