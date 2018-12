La economía de paneles solares de AMLO en 2019

Aster es una empresa de paneles solares; después de 4 años de instalaciones y cursos en Estados Unidos ya cuenta con conocimiento y experiencia. Las personas creen que lo único importante son los paneles y el inversor, su calidad y duración, pocos se fijan en lo valioso de la estructura de aluminio, pararrayos adecuado y el anclaje al techo que puede ser la diferencia entre un desastre sobre tu casa y corrosión en la estructura que en pocos años destruirá los paneles, porque lo que la gente desea es el ahorro del proyecto ante las caras tarifas eléctricas.

Así es la economía de campaña política, anuncias programas, proyectos económicos y ahorros, aunque la estructura económica para soportarlos está limitada. López Obrador no está disminuyendo promesas, pero sabe que no puede sostenerlas y eso es actuar con responsabilidad, celebro que sea ahora y no a finales de 2019. Peña recibió la economía con cero déficit fiscal, lo rompió pensando que la inversión provocada por las reformas le iba a alcanzar para pagarla, pero nadie se imaginó la profundidad de la crisis de 2008 que arrolló las finanzas públicas. Al final tomó medidas: unas responsables y otras irresponsables como el gasolinazo, que dejan la economía sana, pero con poco ahorro para gasto público o programas de alta inversión.

Puedes tener el panel solar más eficiente, el inversor suizo, estructura adecuada y fijación al techo apropiada; es decir, una economía sincronizada y equilibrada, pero si viene un huracán categoría 5 se lleva hasta tu casa; esto es lo que se está gestando en el vecino país: Trump elevó gasto y déficit públicos, también bajó los impuestos esperando que la inversión privada y el consumo personal reaccionaran; el consumo sí lo hizo, las inversiones no, porque tardan. Ahora está subiendo aranceles a China aceleradamente para equilibrar su presupuesto, pero van a causar aumentos de precios y éstos subidas de tasas de interés, lo cual impactará directamente al peso mexicano.

Puedes tener los mejores paneles, pero un huracán se los puede llevar, claro hay sistemas de montaje anti huracanes y eso es lo que debemos hacer en la economía mexicana: estar preparados. Las exportaciones nacionales van a bajar y el dólar subirá. Tenemos que desregular las actividades económicas para fomentar la inversión, provocar precios bajos y tener una economía menos dependiente, fuerte, sólida y anti huracanes.