Al final de todo podemos tener la disciplina que sea pero tenemos que comer y para ello tenemos que vender lo que hacemos. Vender fechas en el caso de los actores y músicos, vender cuadros o esculturas en el caso de los artistas plásticos, vender libretos, obras, libros en caso de ser escritores y así en todas y cada una de las disciplinas.

El problema es que a los artistas les choca vender. Además te o dicen: ¡a mí me chocan las ventas! Y ahí está el problema.

No hay facturas ni recibos por el miedo a la hacienda pública, no anuncios, no publicidad y entonces me pregunto ¿Cómo quieres comer? Entonces viene la queja de que no tienen apoyos, no hay ayuda y no hay nada y esa es la principal problemática del arte.

Tengo amigos muy admirados y queridos que siempre están en algún proyecto y buscando como venderlo. Por función, por paquete por o por lo que sea y además dan clases como propósito de difusión y para permear de cultura a todos y la pregunta es ¿Quién los ayudó? ¡Nadie! Solos van a tocar la puerta que tengan que tocar y hablan con quien tengan que

hablar y siguen trabajando y haciendo el oficio sin dejar de vender.

La mercadotecnia es la estrategia de difusión de cualquier proyecto cultural sin importar que sea público o privado

con el fin de generar una imagen positiva en sus públicos. Estas acciones se llevan a cabo no sólo a través del patrocinio y mecenazgo porque la gente se cansa de apoyar y desgraciadamente siempre van con los mismos, sino también buscando nuevas formas de comunicación y comercialización que abarquen elementos de la actividad cultural en cuestión como la identidad y la imagen corporativa, la responsabilidad social y ética de las empresas e instituciones implicadas con el fin de que tanto los agentes económicos que participan en ella como los usuarios o clientes potenciales de la misma, apoyen o se

suscriban a determinados proyectos y organizaciones culturales.

La mercadotecnia cultural no es otra cosa que acciones y estrategias que hagan que el ate sea negocio sin confundir la

cultura y el arte con el entretenimiento. Estoy a sus órdenes. Hasta la próxima semana.