¿Firmar una hoja en blanco como requisito para conseguir empleo? ¡Mentira!

¿Te ha pasado que, al ir en busca de un trabajo, te piden que firmes una hoja en blanco como condición para adquirir ese empleo? Muchas veces, las personas se han encontrado en esta situación, y al desear o necesitar el trabajo, firman sin saber para qué es, ¿requisito para tener empleo? ¡Falso!, no debe ser obligación firmar una hoja en blanco ya que en un futuro puede volverse una carta de renuncia.

Algunos patrones, tienen la teoría de que es mejor plantearle, a los subordinados una hoja en blanco haciendo que aquellos la firmen, esto para asegurar el beneficio que los primeros han de llegar a tener. ¿qué es lo que pasa por la mente de un patrón si cae en cuenta que lleva 10 años con el mismo trabajador? No le conviene en su totalidad pagarle una liquidación que sería bastante alta tomando en cuenta el tiempo de antigüedad que lleva el trabajador.

¿Finiquito o liquidación?, muchas personas no logran discernir entre ambas formas de pago al dejar de laborar, sin embargo, es importante aclarar que el finiquito ocurre cuando el trabajador y el patrón dan por terminada la relación laboral voluntariamente; la forma de pago más común es con cheque y el trabajador debe recibir una “carta finiquito” que incluya todos sus datos y desglose de los conceptos que se están pagando.

El finiquito debe incluir los días trabajados y no pagados en el mes. Si te pagan por quincena y renuncias el día 10, te corresponde el pago de los 10 días laborados y parte proporcional del aguinaldo y vacaciones.

Por el contrario, renunciar tiene el derecho a la liquidación solamente cuando es un despido injustificado o decides renunciar por una falta grave cometida por el patrón tal como lo señala el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, en sus fracciones I. Engañarlo el patrón, o en su caso, la agrupación patronal al proponerle el trabajo, respecto de las condiciones de este. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de treinta días de prestar sus servicios el trabajador.

Ante la pregunta ¿qué es mejor, renunciar o que te despidan? Depende mucho de qué lado lo visualices, si es en cuanto al dinero que recibirás por tu esfuerzo, es preferible que te despidan, ya que la liquidación tiene mayor ganancia, sin embargo, un despido es la prueba de tu ineficiencia de trabajo. Por otro lado, es mejor destacar tus habilidades, y si decides renunciar, que sea porque pudiste lograr algo mejor en otro lado.

No firmes nada que este en blanco, por ello es importante leer todo, porque si no lo haces desconoces automáticamente la gama de consecuencias que esa firma puede ocasionarte y si te encuentras en esa situación, no dudes en ir a poner una denuncia, respecto al código penal de nuestro Estado, ya que, en su artículo 189 nos habla de la falsificación de documentos, y todo aquel al que para obtener un beneficio o para causar un daño, falsifique o altere un documento público o privado se le impondrá prisión de seis meses a tres años y de quince a noventa días de multa.