Sin arreglo

La Organización para la Liberación Palestina (OLP) fue fundada en 1964, cuando no había los llamados asentamientos israelíes, ¿qué, pues, era lo que pretendía liberar tal organización? Lo que Palestina pelea son territorios, disputados, no ocupados, de acuerdo al correcto léxico internacional, que Israel ha poblado después de ganarlos en la Guerra de los Seis Días de 1967, provocada por los árabes. Están siendo poblados, entre otras razones, porque judíos de todo el mundo siguen llegando a Israel, y porque al estar poblados por israelíes, los terroristas no podrán con facilidad desde ahí lanzar sus ataques contra las ciudades israelíes como lo hacían antes. El problema no se soluciona porque de acuerdo a los mapas palestinos, el territorio de Israel es parte de Palestina. Se olvidan que este territorio fue en épocas recientes parte del Imperio Otomano, es decir, de los turcos, y muchos años atrás, fue de Israel, del que fue expulsado en el año 70 por los romanos. Al perder los otomanos el territorio, su imperio desapareció, y pasó a manos inglesas y francesas tras la Primera Guerra Mundial.

Al término de la Segunda Guerra Mundial, después de los millones de judíos asesinados por Adolfo Hitler, se dispuso mediante la Resolución 181 de Naciones Unidas, la creación tanto de Israel como de Palestina en dichos territorios, entonces de propiedad inglesa. Los judíos aceptaron; los palestinos no. El territorio había sido perdido (por los otomanos) en guerra, pero los territorios perdidos en guerra difícilmente se regresan, así que pertenecían al Reino Unido, el cual, a su vez, los entregó después a las Naciones Unidas, que por mayoría optó por la entrega de estos territorios, los cuales, por cierto, en ese entonces estaban lejos de tener el desarrollo que ahora tienen. Por tanto, si hubiera alguna reclamación que hacer por parte de los palestinos, deberían hacerla a las Naciones Unidas, no a los israelitas. El problema de la reclamación de las tierras a los israelíes es simplemente por el odio que se les tiene. Pese a los esfuerzos que se hacen por lograr la paz, no se logrará porque cualquier acuerdo logrado, es violado por los terroristas palestinos, que son impulsador por sus mismas autoridades, pues por una parte parecen negociar la paz, pero por otra alientan a los terroristas a atacar Israel. Es un conflicto cuyo arreglo sale de la capacidad humana.