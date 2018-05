Temas que realmente importen

Mucho de lo que se dice en televisión, debería indignarnos. No hace mucho escuchaba a uno de tantos titulares de programas decir que, en estos tiempos electorales, los candidatos deberían de definir su postura en cuanto a la legalización de la mariguana. Habiendo problemas tan grandes en el país, buscan distraer a la gente con temas que son importantes, pero que por ahora pueden posponerse. No, los problemas que se deben discutir son la pobreza extrema, la corrupción, la inseguridad, y, sobre todo, la reforma energética, que ha permitido que los recursos petroleros que hace 80 años expropió Lázaro Cárdenas de las petroleras estadounidenses y europeas, hayan vuelto a manos extranjeras. La principal empresa mexicana ha sido entregada a los intereses del Gran Capital extranjero, y muchos políticos de los más altos niveles se han beneficiado con ello.

Si los recursos generados por Pemex hubieran sido bien administrados y bien invertidos, otra sería la situación de la población mexicana. No habría tanta pobreza. Si la corrupción no hubiera acabado con Pemex (que no con la riqueza petrolera mexicana), el país sería otro. Sin la corrupción no habría tanta violencia, pues debido a la corrupción, los cárteles se han ligado al Gobierno. Así que resulta ingenuo, nefasto y perverso que se quiera distraer con temas que de momento no vienen al caso, cuando lo que debe discutirse y revertirse es la reforma energética. Pero ni PRI ni PAN la van a revertir, porque son ellos los que la promovieron y aprobaron. Ante los problemas tan graves del país, cobra mayor importancia lo que expuso Ana Lilia Pérez en su libro Pemex RIP, que presentó en la Feria del Libro en Guadalajara, y el cual es lectura obligada previa a las elecciones para quienes desean votar responsablemente. Mucho está en juego, y debemos informarnos de los temas que realmente importan.