Crisis internacional en las soluciones intravenosas

El sector salud ha ido transformando su envasado, particularmente, en las soluciones intravenosas. En la década de los ochenta, se transitó en el uso de envases de vidrio a plástico PVC, aplicando la tecnología de revestimiento interior que evita la absorción y adhesión de las soluciones y fármacos que se combinan en los hospitales, evitando la contaminación y garantizando así la seguridad de los pacientes.

La innovación tecnológica ha permitido el desarrollado de sistemas cerrados para minimizar los riesgos de contacto y la propagación de enfermedades nosocomiales. La tendencia internacional de actualización en la producción de soluciones intravenosas, está migrando el envasado a polietileno de baja densidad. El material permite elevar la seguridad y disminuir el impacto al medio ambiente

A principios de 2018, la oficina de Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) instó al gobierno estadounidense a priorizar la fabricación de sueros frente al proceso de migración. En 2014, la maquila de soluciones intravenosas descendió en un 20%.

En Estados Unidos la migración puso en jaque a los nosocomios, situación que afecta a algunos estados de la frontera. En Baja California, Chihuahua y Sinaloa, descendió el suministro y venta en volumen de soluciones intravenosas. Las administraciones de los hospitales hicieron compras de pánico de sueros en México para garantizar el abasto y, por consiguiente, la atención a sus pacientes.

El mismo fenómeno se está presentando en Yucatán y Quintana Roo, entidades que también sufren los estragos de escasez de soluciones intravenosas. Centro y Sudamérica también siguen la misma tendencia de migración de envasado. Este problema puede afectar al mercado mexicano.

FRONTERAS. CONCIENCIA COLECTIVA. FUERA PORROS DE LA UNAM

“Estamos enfrentando el mismo infierno pero con diferentes demonios”, reconoció el escritor Víctor Velázquez Ronquillo…”No sólo queremos ver delincuentes jóvenes en la cárcel, que son la punta del iceberg, queremos ver a los autores intelectuales desenmascarados y en prisión, para que esto no se repita. Sin embargo estamos viendo a autoridades laxas o coludidas. El pueblo realmente ya está cansado, vemos una protesta social. Nos afrenta a todos los mexicanos por que se repite el mismo modus operandi que definitivamente están coludidos. Las autoridades hoy en día NO están cumpliendo”, afirmó el analista Enigma… Por su parte Gabriel Pereyra de la Lanza, dijo “yo creo que desde hace mucho tiempo las universidades están descontroladas, llenas de intereses, no ahora desde hace mucho tiempo. Esta violencia que estamos viendo en la UNAM, es una escalada en función del momento qué estamos viviendo, responde a la entrada de un nuevo modelo gobierno qué dice que irá en contra de toda corrupción, y hay gente que no que no quiere”

Finalmente el Catedrático, Doctor en Derecho, Manuel Fuentes, explicó que “Se trata de una crisis yo diría muy delicada, donde efecto se está dando una terminación de un gobierno totalmente alejado en todos los temas que tiene que ver con la vigilancia, protección, apoyo a las universidades para evadir y buscar terminar con este tipo de grupos porriles que se han estado generando. También se da en un escenario de una gran crisis que viven las universidades, sobre todo por un anquilosamiento de presupuesto, que ha traído como consecuencia que solo un 10 por ciento de los jóvenes puedan llegar a las universidades. Esta crisis que surgió de los CCH Azcapotzalco, de un reclamo de los estudiantes, que no había profesores, o sobre cupo, con capacidad para 50 personas, podría haber hasta 90 o 100 estudiantes en un solo salón, obviamente es un problema que explota, porque, lo que ha ocurrido en la UNAM, ha sido un trato desconsiderado para sus profesores con bajos salarios, muchos de ellos con contrato de honorarios. Han habito también funcionarios que han estado fomentando apoyando a grupos porriles que se han instalado al interior, sobre todo los CCHs y algunas preparatorias, en algunos lugares de las propias facultades de la universidad, y que han llegado a un estado total de descontrol o hasta de complicidad. Y mi me llama mucho como se dio la agresión a estos jóvenes, fue una agresión directa premeditada. Cuando se dio a conocer por parte del jefe de gobierno de la CDMX, José Ramón Amieva, mostrando imágenes donde se trasportaba a estos golpeadores, con placas del estado de México, como es posible que estos jóvenes tengan posibilidades de rentar un autobús de esta naturaleza o que lo hayan tomado por la fuerza, para llegar a este lugar de esta manera sincronizada, seguramente esta manifestación ya estaba infiltrada. Evidentemente fue un tema premeditado, alguien fomento eso para agredir en ese espacio, y tener repercusiones políticas de grandes consecuencias. En este momento, la gran victima es el Rector de la UNAM”

Premio Nacional de Periodismo 2008 y 2016. Premio México de Periodismo 2013. Premio Nacional de Locución 2017. Director de la revista Medicina Cientifica. [email protected]