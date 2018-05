Artistas mexicanos… Logan Wayne y su narrativa gráfica

En esta tercera entrega de nuestros “Artistas Mexicanos”, realizamos una entrevista al escritor y editorialista de comic, así como de novela gráfica, Logan Wayne, quien con su Editorial Perro Muerto, se ha abierto paso por la complicada industria de la historieta mexicana; primero, con su héroe decepcionado por la humanidad llamado Lazaruz y después, con tres novelas gráficas que tocan temas como la frustración laboral, el dilema del destino o el drama entre decidir vivir o morir. Además, conoceremos su proceso en la elaboración de historias, personajes, producción e imprenta de sus productos, así como el panorama actual del comic mexicano.

La primera historieta publicada en México fue Rosa y Federico. Novela ilustrada contemporánea de José Tomás de Cuéllar, impresa por La Ilustración Potosina en 1869. En la época del General Porfirio Díaz existieron diversos ilustradores, pero fue hasta los años treinta cuando inicia su época dorada con las historias de Gaspar Bolaños, Los Supersabios de Germán Butze, Adelita y las guerrillas de José G. Cruz, el famoso Memín Pinguín de Yolanda Vargas Dulché y Sixto Valencia o La Familia Burrón junto con Los Superlocos de Gabriel Vargas.

En aquellos tiempos nuestro país era otro, existía un crecimiento en todos los sectores económicos, la creatividad seguiría floreciendo en el sector de las historietas hasta su declive en los años ochenta, cuando este oficio se fue extinguiendo, y en nuestros días se encuentra a punto de desaparecer.

Allá por el año 2012, el escritor Logan Wayne se plantea la posibilidad de hacer un cómic, pero al encontrarse con dificultades que no tenía previstas en el proceso creativo, tuvo que estudiar literatura, escritura y narrativa gráfica para que por fin en noviembre de 2014, lanzara el primer número de Lazaruz, del cual existen diez números publicados, 240 páginas con la historia completa de este héroe que aún busca justicia y que diera vida a la Editorial Perro Muerto, pero mejor dejemos que el mismo Logan, nos platique su historia:

Homo Espacios (H.E.).- ¿Quiénes son tus influencias -autores, dibujantes o artistas-?

Logan Wayne (L.W.).- “Mis influencias van desde Jodorowsky, pasando por Sartre, Nietzsche, Alan Moore, Frank Miller, Neil Gaiman, Garth Ennis, Mark Millar, Platón, Savater, Rulfo, Tarantino, Tornatore y Sorrentino, entre otros”.

H.E.- ¿Cuál es el proceso creativo, narrativo y de producción en la elaboración de tus comics?

L.W.- “Lo primero es la premisa, la idea principal de lo que va a ser la historia, enseguida viene el guion literario de la historia, las fichas de personajes y el guion técnico. Ya con eso se tienen sesiones con él o los artistas para ponernos en sintonía con respecto a la historia y al tipo de arte que se requiere. Empezamos a trazar los bocetos a lápiz, se revisan y cuando se autorizan se procede al acabado y entintado. Al terminar los artes, se digitalizan para poder trabajar los detalles en rojo, globos y textos. Después, el armado, diseño, preparación de archivos para imprenta, en paralelo las negociaciones con la imprenta, pruebas de color y finalmente la salida a imprenta”.

H.E.- ¿Quién es Lazaruz y cómo lo creas?

L.W.- “Lazaruz fue un proyecto que por dos años se llamó ‘El Jinete’, sin embargo, ya que avanzamos en el guion, pudo encontrar su identidad definitiva. Un ser inmortal que ha vivido distintas etapas en el tiempo, por diversos lugares y en los que intentó ser un héroe. Desgraciadamente, en algún punto se percata que la naturaleza humana no desea héroes, no quiere libertad, lo que siempre ha querido es poder para oprimir y dominar a los demás. Lo que ocasiona que Lazaruz se decepcione y se retire, en un autoexilio donde engendra un odio inconmensurable contra la humanidad”.

“La historia narra el regreso de un Lazaruz enfurecido en hacer ‘La justicia que haga falta’, ya sin tufo heroico alguno, en el México de los cincuenta, donde se topa con un escenario lleno de nazis, vampiros, lucha libre y una religión muy sólida que manipula a la gente”.

“Es un cómic de mucha acción, violencia, y numerosas ventanas reflexivas en torno a conceptos como la Justicia, Dios, soledad, religión, locura, muerte y más”.

H.E.- Platícanos de las novelas gráficas que se han publicado

L.W.- “En 2016 publicamos Semana Inglesa, una novela gráfica auto conclusiva de 96 páginas, que aborda el tema de la frustración laboral, la insatisfacción del individuo y como esto permea en el caldo de cultivo que es la sociedad, dando origen a diversos síntomas que demeritan la calidad de vida de los individuos.

“Semana Inglesa es la historia de un Godínez cualquiera que por seguir el mantra eterno de ‘Estudia para ser alguien en la vida’, lo traduce, como muchos, en un trabajo con jornadas de más de doce horas, en el que pierde toda posibilidad de desarrollar cualquier talento que pudiera haber tenido, sacrificando todo por la ‘seguridad’ de un trabajo mal pagado y sin reto alguno”.

“En 2017, publicamos Pinche Destino, una novela escrita que aborda el eterno dilema de si el destino ya está escrito o lo vamos haciendo nosotros con cada decisión. Trata la historia de un joven que en su etapa de prepa quería cambiar al mundo, y que, a través de una dinámica escolar, le escribe una carta a su ‘Yo del futuro’, a su ‘Yo de 64 años’, misma que en su momento detona un cambio muy importante en el individuo que llega a ser y que no tiene nada que ver con sus ideales adolecentes: Beatles, rock and roll, el 68 y un perro muerto que tuvo un pinche destino que quizá ya estaba escrito”.

“Nuestra publicación más reciente de novela gráfica es La Mala Hora, que lanzamos en este año y que se mueve en dos vertientes: la primera es una historia de terror de un hombre que se queda solo en una estación del metro de la ciudad de México a las 11:30 de la noche; y la segunda es una analogía, crítica reflexiva en torno al suicidio, derivado del ‘Mito de Sísifo’ de Albert Camus, donde se plantea que la pregunta más importante que debe resolver el ser humano es ‘decidir suicidarse o no’, es decir, adelantar su mala hora o no”.

“Lejos de ser un libro de autoayuda para el suicida en potencia, La Mala hora es un ‘madrazo para el suicida’ que ya decidió seguir aquí, pero que no tiene un buen rumbo para darle cause a sus ganas de vivir”.

H.E.- ¿Cómo eliges la trama y los personajes?

L.W.- “Los personajes nunca son antes de las historias, más bien escribo las historias y después ya le doy identidad y motivaciones a cada uno de los personajes. Los personajes siempre deben servir a la historia y no al revés, de lo contrario se corre el riesgo de tener una historia sin sustancia por estar adaptándose al personaje en cuestión”

“Mis temas generalmente tienen que ver con situaciones cotidianas que trato de llevar al extremo para que en el inter pueda tocar diversos tópicos que nutran al lector”.

H.E.- Háblanos de la adversidad de ser un editorialista independiente

L.W.- “Yo soy escritor y editorialista independiente. El tema de la auto-publicación, es un trabajo arduo que requiere mucha disciplina y una administración estricta para que fluya de la mejor manera. El trabajo de creación y hasta imprenta es muy pesado y detallado, sin embargo, eso es solo el principio, pues el trabajo más rudo es convencer a la audiencia de que invierta su dinero en alguno de nuestros proyectos. Cuando se logra este convencimiento, es pertinente administrar muy bien el dinero para poder tener los fondos para publicar el siguiente trabajo”.

H.E.- ¿Cuál es la situación del comic mexicano en la actualidad?

L.W.- “La industria del cómic mexicano colapsó el siglo pasado, no hay, no existe. LA situación es que para que haya una industria, deben conjugarse muchos factores, pero los cuatro principales deberían ser: autores que produzcan; el punto de venta que lleva el producto al consumidor; mercadotecnia y publicidad que comunican el mensaje al consumidor; y la acción de compra del consumidor”.

“Hoy solo existe el autor y el consumidor bombardeado por un aparato de marketing donde las principales productoras de comic del mundo y ‘los Sanborns’ retacados de comics de licencia. Solamente la oportunidad para el comic mexicano se da en el “boca en boca” o en las ferias de libro, de comics o festivales”.

“Existen diversos autores y creadores de proyectos de narrativa gráfica, hay mucha gente que está produciendo cómic, pero están dispersos, no se apoyan, por lo que no hay un gremio sólido. Cada para su lado, eso tiene dos vertientes, algunos sobresalen y van avanzando de a poquito, pero la mayoría no tienen un proyecto financieramente sólido, ni una estrategia de ventas que les permita seguir avanzando en sus obras. Sin embargo, seguimos andando en esto para lograr, por lo menos posicionarnos”.

H.E.- Recomiéndanos un comic y novela gráfica que no sean de tu autoría con sinopsis incluida

L.W.- “Sofía, Sueños Rotos, de Héctor Santarriaga, donde el autor pone en las manos del lector una bomba de tiempo en torno al problema de la trata de personas y la esclavitud sexual. Problema muy duro en el país, pero del que poca gente habla; Paolo de Idalia Candelas, el problema interno de la identidad sexual, en un contexto filosófico muy interesante; o Memelito Guerrero de Motzaqui, una analogía demoledora en torno a los problemas sociales y la desnutrición del estado de derecho en el país”.

H.E.- ¿Otros productos o proyectos que realices?

L.W.- “Estamos realizando un proyecto de Lucha Libre y adicionalmente tengo un podcast en el que ya llevamos doce años hablando de diversos temas: El Podcast de Logan”.

Algunos de los próximos lanzamientos que Logan tiene preparados con su Editorial Perro Muerto son: Yisus Mother Fucker (novela gráfica); Monk (novela gráfica) y una novela escrita, aún sin título pero que se publicará en septiembre.

