Homo Espacios 2018: resistencia y transformación

En la lucha por un mejor país, 2018 ha sido un año de múltiples aprendizajes, nos enseñó a defender ideales, a probarnos como humanos y profesionales. Como cada año compartimos el tradicional Anuario Homoespaciero, donde seleccionamos los destinos, personalidades, melomanías y otras artes preferidas de este año, así como algunos adelantos sobre nuestros proyectos para 2019, además de que arrancaremos con una nueva imagen.

Último artículo del 2018, año que vino a modificar estructuras profundas, el planteamiento de un país que se transforma y en la resistencia, que nos permite ser libres para escribir, opinar, crear, así como exponer los sueños, esos que por mucho tiempo parecieron imposibles y que ahora, se iluminan con un haz de esperanza.

En el aprendizaje, cuando se arriesga todo sin nada, trabajar a pulso, en contracorriente, por vocación, por convicción y también con el corazón aprisionado que susurra por la mano que se soltó en el camino y desde ahí, aún espera. Gallardía por el mañana que se construye en batalla, sembrar en la desesperación, con doble esfuerzo, entre el desaliento y con valor.

El 2018 deja mucha fortaleza con sus múltiples adversidades, levantar los ánimos, apoyar desde la congruencia, negar el oportunismo, la falsedad, ser veraces e informar desde lo real, porque la autenticidad… no se vende.

Fuimos, somos y seremos Homo Espacios, medio que para el 2019 se transforma, preparamos nuestra nueva imagen, aún luchamos porque Espacios Vintage regrese a la pantalla chica y pronto tendrán noticias. Trabajamos mucho por el proyecto Jazztur, el cual entrelaza el jazz mexicano con nuestra afrodescendencia y que se encuentra en etapa de revisión, así como de aprobación. Además de otras propuestas que estamos cocinando, tanto en gestión cultural, como en radio y televisión pública, además de la posible publicación de un libro sobre el “San jueves…”, pero ya les contaremos queridos lectores.

Como cada año, les compartimos nuestras elecciones de la sección Homoespacieros sobre turismo, personalidades, melomanía y otras artes, que, por cierto, ya que estamos en tiempos de consulta, quedamos abiertos y agradeceremos sus opiniones.

Viajeros: “Come fly whit me”

En la sección sobre turismo internacional, “La magia de América”, seleccionamos un destino entre memorias de la esclavitud de Rio de Janeiro, Cais do Valongo, catalogado por la UNESCO en 2017 Patrimonio Mundial (como lugar de memoria y sufrimiento), redescubierto en 2011 y que fuera conocido como la “Pequeña África”.

En nuestro “Recorrido Mexicano”, destacamos el reciente poblado estilo medieval tlaxcalteca, Val`Quirico, así como el bosque de Nanacamilpa que expone su espectáculo de luces, provocado por el cortejo de miles de luciérnagas en los meses de julio y agosto.

Respecto a la capital, sabemos que Parker & Lenox ha sido bastante innovador respecto a su cartel sincopado, más por sus homenajes los días miércoles, pero este año nos vamos por El 61, que aún suena por su antiguo nombre “El Ruta”, pero que con mucho esfuerzo ha logrado sobrevivir y que presenta grandes propuestas, además de que también cuenta con genialidad en su programación de bandas, así como de eventos como lo fue el “Duelo Maestro”. También aprovecho, para mencionar que existen otros grandes foros y escenarios que lamentablemente cerraron, como El Imperial, La Carpa Astro o el Bulldog Café, esto es triste ya que son pocos los lugares para escuchar música de calidad e independiente.

Personalidades HE: “Can´t take my eyes off you”

Primero las damas, y para nuestra selección femenina, solo existe un nombre, el de nuestra querida secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, capitalina con alma guerrerense y ahora hospedada en Tlaxcala. Mujer de principios comunitarios, con profundas habilidades políticas, administrativas, en la difusión y que comprende la cultura desde nuestras raíces, en tierra. Consciente de los retos en materia cultural, con un proyecto incluyente e igualitario, descentralizado y el cual nos permita acceder a todos, excelente charlista y con una enorme vocación por el servicio público.

El Homoespaciero del año: Jenaro Villamil. Periodista, catedrático, escritor, activista de la información y apasionado de la comunicación, quien, dentro de las letras emancipadas, ha obtenido su credibilidad, el joven trovador que con boleros inspiraba su pluma, el maestro de muchos reporteros, así como uno de los mejores críticos del neoliberalismo voraz y más.

Respecto a otras personalidades nuestra diva fílmica reseñada en este año es la “femme fatale” Marlene Dietrich, quien revolucionó la imagen de la mujer hogareña, para proyectar a la fémina empoderada, seductora y hasta con un cierto toque masculino; la sincopada “Reina de la trompeta” Valaida Snow, en nuestro apartado de Mujeres en el Jazz; e Ingmar Bergman, quien, a cien años de su nacimiento, nos continúa sorprendiendo con su cine existencialista.

Melomanía: “The great gig in the sky”

El apartado tan esperado “Banda, álbum y banda 2018” lo podrán encontrar en la próxima columna del “Feeling afroamericano”, ya saben, en el último domingo del año, así que los tendremos a la expectativa hasta el 30 de diciembre.

Lo que sí revelamos es el género lírico y es para la “musique” francesa, desde las sacras composiciones vocales de la edad media, ars nova con la antigua chanson, la herencia de la llamada chanson francesa con sus icónicos cantantes del siglo XX, algo del jazz de Django Reinhardt, las creaciones sonoras de sus colonias y hasta la nueva chanson.

En bandas sonoras, dentro del artículo “BSO… sobre melómanos”, elegimos el soundtrack de The Blues Brothers (Estados Unidos, 1980), que bien puede ser un viaje por la música negra y que incluye una comicidad única.

Respecto a festivales, nos fuimos en blanco, pero aún esperamos que el Riviera Maya Jazz Festival recupere a su prensa especializada, ya que la esencia de este gran encuentro sincopado es la música o que los medios turísticos se especialicen, digo.

Artes: “I Need Help -I Can't Do It Alone-”

Vámonos con lo literario, desde Canadá, Margaret Atwood con su “MadAddam Trilogy”, integrada por los libros Oryx and Crake (2003), The Year of the Flood (2009) y MaddAddam (2013) son nuestra entintada selección distópica de la Princesa de Asturias de las Letras en 2008.

En lo fílmico, elegimos un filme de la columna “Cinco cinemas HE: guiones de Óscar”: Casablanca (Estados Unidos, 1942), joya fílmica del cineasta Michael Curtiz, es considerada la primera película de culto y número uno en la lista de Los 101 mejores guiones realizado por el Sindicato Writers Guild of America.

La imagen fija… destacamos la vida salvaje del Wildlife Photographer of the Year, premiación de la BBC Wildlife Magazine y el Natural History Museum, donde a nuestro parecer la mejor foto es la ganadora del año 2017, “Monumento a una especie”, por el fotógrafo senior de Getty Images, Brent Stirton, que muestra a una de las últimas víctimas del cruel comercio de animales, un toro de rinoceronte negro del Parque Hluhluwe Imfolozi de Sudáfrica.

Respecto a los artistas mexicanos, seleccionamos a Logan Wayne por sus historietas y sus novelas gráficas desde lo independiente; el método escénico ruso de Konstantín Stanislavski; y en lo gastronómico, la delicia guerrerense del pescado a la talla. También abrimos nuevas secciones: “Agenda Cultural”; “Rincón político” enfocado al poder Ejecutivo; así como en lo Legislativo “Diputados federales” y “Lenguaje legislativo”; y en video, una serie de entrevistas con actores de la política cultural llamado “Hablemos de cultura”.

Finalmente, el artículo de artículos es “Vasconcelos siglo XXI: esbozos en luz y sombra”, donde hacemos un recuento de la vida y obra del “Maestro de las juventudes de América”, así como un análisis a cien años de distancia en los cuatro capítulos que integran el artículo.

Estimados homoespacieros, retomamos la pluma hasta el sábado 5 de enero, esperemos que con nueva imagen y con algunas respuestas, mientras tanto les dejamos los tradicionales enlaces:

-Espacios Vintage (Primera Temporada). https://www.youtube.com/playlist?list=PLOAi62E9rjCTluOWgePqFKeR8Yanku9km

-Turismo. http://www.homoespacios.com/our_team

-Homoespacieros. http://www.homoespacios.com/services

-Melomanía. http://www.homoespacios.com/clients

-Otras artes. http://www.homoespacios.com/news

Amigos, los invitamos a que visiten www.homoespacios.com así como ver el programa Espacios Vintage de Televisión Educativa por las redes sociales tveducativamx en YouTube, Facebook y Twitter, todos los domingos a las 20:00 horas; las cápsulas “Homo Espacios” por el canal de YouTube del Noticiero México al Día PM y a escuchar las cápsulas homoespacieras dentro del programa “Valija viajera” en Radio ABC 710AM, todos los sábados de 15:00 a 16:00 horas. Pueden contactarme a través de:

E-mail: [email protected] / [email protected]

Twitter: @HomoEspacios / @glenrod85

Facebook: homoespacios

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCEqcZzyiOGLoUyw5Jd__H-A