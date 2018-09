Margaret Atwood… ficción literaria para la realidad

La niña que creciera entre bosques, literatura infantil, conocimientos científicos de sus padres y cuentos de hadas durante la Segunda Guerra Mundial al norte de Quebec en Canadá; la poesía de su juventud entre estudios de destacadas escuelas y la identidad canadiense; mujer creativa de letras con ficción histórica y explicativa; defensora de los derechos raciales, ambientales y de género que traza en sus historias; o la figura de la literatura contemporánea que resurge a sus 78 años de edad. Margaret Atwood, quien, con sus más de sesenta obras publicadas, nos muestra en su entintado mundo, que lo más obscuro de la realidad… nos puede alcanzar.

En el concepto actual del vivir, nos inculcan desde la cuna un capitalismo voraz, en muchos casos que nos predestina y programa al consumo, arrebata más de lo que necesitamos, domina al semejante y juega la partida del éxito con las mejores estrategias del egoísmo. La convivencia cabe en un dispositivo del tamaño de la mano, nos vuelve habitantes de pantallas, el progreso se mide por el materialismo y la libertad se vende al mejor sueldo en el mercado.

Con dinero en el bolsillo se mide quienes son más tiranos que otros, depredadores económicos que buscan poseerlo todo también a través de conquistas bursátiles, mientras los empleados sean explotados para su máxima producción o lacerados por el látigo de un sistema que quebranta y rompe al primer descuido; y en las calles, el hambre, el cansancio, el hartazgo y ese vacío que se busca tapar con el encanto de la superficialidad.

Cuerpos perfectos en almas huecas, obsesiones por ser, el olvido de estar, sin tiempo para hacer y vivir por razones falsas. Esa mentira, que cuando termina, observas el reloj y es tan tarde, que ya pasaron años, pero… aún es tiempo.

Después de este acertijo ideológico, echemos un vistazo a la obra y vida de una mujer ejemplar dentro de la literatura moderna, quien con su ficción explicativa nos abre los ojos sobre el lado obscuro de la realidad… conozcamos a Margaret Atwood.

Crianza… entre bosques y otros autores

Margaret Eleanor Atwood, nació en la ciudad canadiense de Ottawa, Otario, un 18 de noviembre de 1939, aunque como ella define “mi ciudad natal fue el bosque al norte de Quebec”, sitio donde su familia se mudara por las investigaciones que su padre realizaba sobre etnología forestal, mientras que su madre, además de su fascinación por la nutrición, se dedicaba a la educación de Margaret y sus dos hermanos.

En aquellos años, la Segunda Guerra Mundial provocaba que muchos niños urbanizados de Norteamérica vivieran en la zozobra de que cayeran bombas en sus colegios, y el tema formaba parte de los protocolos de seguridad nacional, pero para la familia Atwood, esto les era distante, ya que encontraban la protección en medio de la naturaleza.

En diversas entrevistas la novelista, poeta, crítica literaria, académica, ambientalista e inventora, ha comentado que asistía a algún colegio hasta la edad de trece años, ya con conocimientos incluso avanzados a los de su clase, principalmente en la literatura, gracias a los cuentos de los Grimms, fábulas canadienses y una gran variedad de comics que alimentaban su mente hacia el fascinante mundo de la ficción.

Escribía desde los seis años, pero su entintada vocación la encontraría al cumplir los 16, cuando estudiaba en el Victoria College de la Universidad de Toronto.

En sus primeras obras…

Canadá en los años cincuenta contaba con muy pocos escritores prolíficos, publicar una novela era una especie de odisea, así que su camino como escritora iniciaría con la poesía Double Persephone publicada en 1961, Atwood contaba con la frescura de los 21 años, estudiaba su posgrado con la beca Woodrow Wilson en la Universidad de Harvard y portaba su primera presea… la Medalla EJ Pratt.

Otros poemas en su colección fueron: The Circle Game en tres libros y su ansiada novela inaugural The Edible Woman, que llegarían en 1969, cuando estaba por cumplir los treinta y donde describiera las inquietudes existenciales de la joven universitaria Marian MacAlpin, en una reflexión "protofeminista".

La identidad canadiense…

Destacada académica en diversas universidades de su país natal, así como en Estados Unidos, Margaret Atwood publicaría seis obras en la década de los setenta, así como su primer libro de no ficción Survival: a thematic guide to Canadian literatura (1972), crítica a la literatura canadiense que en los años setenta aún buscaba una base para su identidad nacional, enfatizando los textos emergentes.

Atwood muestra su teoría de que la identidad canadiense se encuentra vinculada con su literatura, caracterizada por la supervivencia, el factor “víctima-victimario”, el miedo ante las amenazas naturales o ambientales, así como la incursión y abusos de los colonos en las comunidades. Reflejos de esto, también son algunas de sus ficciones históricas como The journals of Susanna Moodie (1970), Surfacing (1972), Alias Grace (1996) o The Blind Assassin (2000).

Dystopiase: ficción especulativa, racismo social y el medio ambiente

En la novela distopía destacan las obras: H.G. Wells con Cuando el durmiente despierta (1899); Un mundo feliz (1932) de Aldous Huxley; la joya de Geroge Orwell, 1984 (1948); o Fahrenheit 451 (1953) de Ray Bradbury. En esta representatividad del totalitarismo futurista falta subrayar un libro más, El cuento de la criada (1985) de Margaret Atwood, en el cual cuestiona al machismo encubierto de las élites, la mujer como objeto de procreación que es obligada a los abusos de la alta sociedad y la perversa manipulación ejercida por la religión en un mundo infértil.

Atwood explica que sus obras no son ciencia ficción, ya que estas creaciones muestran escenarios y cosas que aún no podemos hacer o no existen, ella define que sus trabajos literarios son ficción especulativa, un vistazo al futuro desde lo real y en lo que pudiéramos llegar a convertirnos. Entre algunos ejemplos esta la llamada MadAddam Trilogy, integrada por los libros Oryx and Crake (2003), The Year of the Flood (2009) y MaddAddam (2013).

En el feminismo, la autora canadiense lo entiende como una parte del racismo social. Si bien, en Cat's Eye (1988), The Handmaid's Tale (1985), Alias Grace (1996) y en la gran mayoría de sus textos literarios denuncia el papel de la mujer frente a los absurdos e iniquidades de los hombres, también entiende que el feminismo es equidad, no venganza. Incluso ha sido señalada por sus comentarios al movimiento #MeToo, donde existen tanto críticas como elogios en sus redes sociales.

Otra cara de la moneda son las injusticias contra las razas no blancas en Estados Unidos, principalmente cita el racismo de Trump contra los latinos y el Estado policial que ha impuesto a los migrantes. Considera que en el país de las barras y las estrellas prevalece una cultura egoísta, a tal grado, que llegara al exterminio de su propia población indígena en el siglo XIX, mientras que, en Canadá, aunque su historia también cuenta con mucha inmigración de diversas partes del mundo, ha logrado establecer una cultura colectiva y de colaboración entre nativos, inmigrantes e indígenas, siendo estos últimos de los más respetadas en su nación.

En los dos casos, tanto el del feminismo como el de razas diversas, lo encierra en su concepto de que la evolución social depende de la inclusión, para así habitar en la justicia.

Dentro de sus mayores preocupaciones, esta brillante novelista ha colaborado con diversos organismos que buscan atender al planeta, es enemiga de los plásticos y piensa que uno de los inventos que revolucionarán al mundo, será cuando alguien le dé utilidad a los tantos polímeros que nos están asfixiando. Cree que cuando seamos capaces de preservar la atmósfera, tal vez consigamos que toda la humanidad se vuelva humana.

En entrevista con el diario El País el 22 de noviembre del 2017, señalaría: “La naturaleza no es algo que está ahí afuera. Es tu cuerpo, el aire que respiras, el agua que bebes. Todo eso es naturaleza, destrozarla es destruir a la humanidad. Si la naturaleza se va, nos vamos todos”.

Revival Atwood…

Mujer de partidocracias separatistas y pionera en la tecnología de escritura robótica a distancia conocida como LongPen, Margaret Atwood resurge como una de las candidatas constantemente nombradas para ganar el Premio Nobel de Literatura, sin lograrlo aún, cuenta con un Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2008 y muchísimos galardones por sus más de sesenta obras publicadas.

La obra de Atwood ha tomado un interés creciente en los últimos años, principalmente por las adaptaciones de sus libros en series de televisión: El Cuento de la Criada (1985), que bajo la firma Hulu, ganara siete premios Grammy en el 2017, incluyendo mejor serie dramática y pasando a la historia como la primera serie de una plataforma digital en ganar dentro de esta categoría; y Alias Grace (1996), que figura en el catálogo de Netflix.

La escritora de ficción que describe tan bien la realidad, piensa que, aunque su obra sea proyectada en series o películas, nunca logrará tener la magia que proporciona el libro, en sus propias palabras: “Una novela es lo más cerca que puedes llegar a estar del interior de otra persona. El cine o la televisión te involucran, pero lo que ves es una actuación, con la novela… estás en el momento”.

Estimados homoespacieros, les comparto algunos enlaces sobre esta célebre escritora canadiense:

-Margaret Atwood en la Biblioteca Nacional (Diálogo). https://youtu.be/XdPc0HhEcX8

-Discurso de Margaret Atwood, Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2008. https://youtu.be/6Y9uDBFjjSU

-La icónica autora Margaret Atwood (Entrevista). https://youtu.be/PPPxR3PcXkQ

-The Handmaid's Tale -El cuento de la criada- (Tráiler en español). https://youtu.be/K74ke-SceNw

-Alias Grace (Tráiler en español). https://youtu.be/75g3GjGoZ-s

-Libros de Margaret Atwood. https://www.elfondoenlinea.com/Busqueda.aspx?buscar=Atwood&tit=on&edi=off&area=off&autor=on&elec=off

