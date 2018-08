La Cuarta Transformación: hojas de ruta

Los proyectos anunciados hasta ahora por el presidente electo López Obrador son las hojas de ruta de la anunciada Cuarta Transformación, los primeros planos del edificio.

Lo comprometido hasta ahora incluye:

Ahorro de 500 mil millones en el presupuesto para subsidiar a adultos mayores, a jóvenes que no estudian ni trabajan, para construir una refinería, reconfigurar seis y arrancar el canal transítsmico.

Reversión de la reforma educativa poniendo en su centro la seguridad laboral del magisterio.

Reversión de la reforma energética revisando las licitaciones hechas hasta ahora y espaciando las futuras.

Descentralización del gobierno federal enviando al interior de la República todas las secretarías, menos Hacienda, Defensa, Marina y PGR.

Nombramiento de un solo delegado en los estados que representará al gobierno federal en todos los ramos: de las finanzas a la seguridad.

Reducir los homicidios en un 30 o 50 por ciento en tres años y llevar los indicadores de inseguridad a los niveles de los países de la OCDE en el curso del sexenio.

Institucionalizar una amnistía para delitos menores y entrar a un esquema de justicia transicional para los mayores, llevando como punto de partida la opinión de las víctimas.

Sustituir al Estado Mayor por una ayudantía responsable de la seguridad del presidente.

Sembrar un millón de hectáreas en la selva húmeda tropical del sureste, combinando maderas preciosas y huertos, para generar en la región 400 mil empleos permanentes.

Construir un ferrocarril de mil 500 kilómetros que una las ciudades y los sitios arqueológicos fundamentales de la península de Yucatán.

Crear una zona libre de 20 kilómetros en la frontera norte, reduciendo el IVA y el impuesto sobre la renta de la zona, así como el precio de los combustibles para igualarlos con los del otro lado de la línea.

Establecer un sistema de precios de garantía para productos agrícolas y una red de distribución que fusione Liconsa y Diconsa en un solo Sistema Alimentario Mexicano.

Duplicar la matrícula de jóvenes inscritos en universidades (2.5 millones).

Otros que se me escapan.

La primera pregunta es ¿cuánto cuesta todo esto y si el gobierno electo puede pagarlo sosteniendo sus premisas de no endeudarse y de no incurrir en déficit público? Creo que no.