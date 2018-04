¿Y nuestra Agenda?

En la Primera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada hace un año en la Ciudad de México, se definieron seis pilares para la acción y cooperación en torno a la Agenda 2030: Crear una arquitectura interinstitucional e intersectorial en cada país; incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los planes de desarrollo y presupuestos nacionales; el fortalecer las capacidades de los sistemas nacionales de estadística; priorizar los medios de implementación; fortalecer la arquitectura regional; y promover el diálogo entre los Gobiernos, el sector privado y los ciudadanos, para fomentar la coordinación con el sistema de la ONU, los organismos regionales y los bancos de desarrollo.

Estos, amable lector, no son temas menores, a pesar de que, como decimos coloquialmente, “no nos suenen”. Se trata de caminos que hay que andar si queremos cumplir los Objetivos Mundiales. Se trata de resolver juntos problemáticas como la desigualdad económica, las consecuencias del cambio climático y –también juntos- alcanzar paz y justicia para todos. Por ello es vital que el gobierno federal y el estatal trabajen en coordinación para diseñar modelos que a través de los gobiernos municipales hagan llegar a la población esta información pues no hay manera de lograr los objetivos de la Agenda 2030 si no nos empeñamos todos.

Y sí, existe un Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con objetivos y metas determinados en los que se trabaja pero, ¿dónde? ¿Quién nos habla al respecto? ¿Quién nos indica cuál debe ser nuestra Agenda? ¿Qué nos toca hacer para que nadie pase hambre y ningún menor de cinco años padezca desnutrición? ¿Qué para garantizar acceso equitativo a todos los niveles educativos y que se elimine cualquier forma de violencia contra niñas y mujeres? Porque esas son dos de las metas específicas… Ambiciosas sí, pero no imposibles de alcanzar. Es tiempo de involucrarnos y evitar que la historia de nuestro país se escriba con los resultados de nuestra indiferencia.