5 cosas que como empresario nos identifican

En esta maravillosa incursión como presidente de una asociación de sociedad civil organizada, primero de las Mujeres Empresarias y hoy del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, he tratado en estos últimos años con muchos empresarios, más de los que normalmente trataría, ya que en mi vida profesional solo me limitaba a tratar a aquellos con los que hacía tratos comerciales, lo cual me ponía en una posición subjetiva y diferente a la que tengo hoy de relacionarme sin interés particular.

Empresarios de diferentes tamaños, ideologías, religiones, estado civil y estatura. Y claro, siendo alta es siempre un tema que todos, pero todos, tienen que sacar a colación en algún momento de la plática. Regresando al tema, estos empresarios y empresarias tienen una característica en común… Les gusta arriesgarse. Este grupo nutrido de personas es lo que llamamos gente emprendedora. Y los emprendedores por autonomía son más propensos a afrontar riesgos.

El nivel del riesgo varía en función a la personalidad o a la cantidad de recursos que sustenten sus incursiones a nuevos negocios, pero todos y cada uno de ellos arriesga.

Convivir con este tipo de personalidades resulta sumamente excitante, la forma de expresar opiniones de manera segura y contundente, acostumbrados a decidir en inmediato, aportar cuando hace falta y retirarse en el momento adecuado. Es una experiencia demandante pero muy enriquecedora.

Pero… Siempre existen los peros, como humanos tenemos claro-obscuros que nos conforman y sin ser ninguna experta en materia de comportamiento humano, me atrevo a comentar basada en los comentarios emitidos a mi al rededor, mis sentimientos personales, conformación de los grupos y seguramente a un gran porcentaje de deseo aspiracional. Les platico una serie de situaciones que nos distinguen, nos acercan y también nos identifican:

Reírnos de nosotros mismos, a veces nos tomamos demasiado en serio nuestro papel de jefes y no nos permitimos burlarnos de las cosas que nos pasan. Les cuento una anécdota:

-Gerente de sistemas: ¡Listo! Entrego su computadora nueva ya lista con todo cargado.

-Yo: Muchas gracias ahora reviso….

Ese reviso, fue porque no encontraba el botón de encendido. 20 minutos después tuve que pedir ayuda. Lo divertido es que cuando lo platiqué, todos en la mesa tenían una anécdota similar, cosas simples que no nos atrevimos a expresar.

La competencia, sí es asquerosa. Somos celosos, muy celosos de nuestro negocio, nos ha costado y consideramos que nuestra empresa con sus soluciones e ideas, es única. Todas las demás empresas con giro similar son realmente malas. Nadie, absolutamente nadie cuestiona esta idea. Curiosos, ¡Qué barbaridad cómo somos curiosos! La frase “la curiosidad, mató al gato” no nos aplica, he visto cuando llegamos a las juntas, antes de que nos sentemos, si hay un fólder enfrente lo abrimos aunque no esté dirigido para nosotros, y si tiene otro nombre, bueno solo disimulamos un poco. Nos encantan los números, las metas, los porcentajes y los objetivos. Escuché a un padre empresario decir: “Mi hijo está al 65% de lograr levantar su ropa sucia”. Los mejores jugadores de póker. Debería de haber una estadística respecto a esto, estoy segura de que los empresarios, en porcentaje, son mejores al momento de blofear. Si vieran, la de negocios que se cierran de esta manera.

En fin, como minoría tenemos nuestras curiosidades.