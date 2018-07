Seis de cada 10, sin pensión

El domingo 1 de julio, el Sistema de Ahorro para el Retiro cumplió sus primeros 21 años, hecho que coloca a una gran cantidad de trabajadores en la antesala del retiro al cumplir, a partir de 2021, con el requisito de al menos 1,250 semanas de cotización. Aunque esto no permite por sí solo pensionarse, pues, además, se debe tener la edad mínima de 60 años.

Pero ¿qué sucederá con los miles de trabajadores incorporados al mercado laboral, a partir de julio de 1997, a la edad de 36 años o más? Estas personas, en 2021, cumplirán ya con el requisito de edad y semanas de cotización para pensionarse, pero es evidente que carecerán del ahorro necesario para comprar una pensión de rentas vitalicias o de retiros programados. Al carecer de recursos para obtener una pensión, solo tendrán derecho a la Pensión Garantizada, de un salario mínimo mensual.

Pero esto no es lo más preocupante en materia de seguridad social, sino que la Consar estima que seis de cada diez personas no podrán recibir una pensión, en virtud de que no trabajan o lo hacen desde la informalidad; o si trabajan no las dan de alta en el IMSS, o las registran esporádicamente o con salarios menores que los realmente percibidos, limitando la acumulación de semanas y, por consecuencia, generar derechos pensionarios.

Imagínese lo que será de nuestro país en materia de seguridad social cuando, a partir de 2040, los trabajadores “generación Afore” cumplan los 60 años de edad y que no hayan podido cumplir con el requisito mínimo en semanas de cotización (1,250). Será el acabose y lo que le sigue, porque no tendrán derecho a pensión.

¿Habrá premio de consolación por no cotizar o que, de hacerlo, no se reunieron las semanas mínimas requeridas para pensión? Todo indica que a partir del próximo 1 de diciembre se empezará a otorgar la “pensión universal”, comentada y ofrecida por nuestro presidente electo, a personas de 65 años de edad o más.

A la fecha, no se ha precisado el importe exacto de lo que será la “pensión universal”; versiones dicen que será del doble de la que hoy reciben las personas de 65 años de edad o más; otras, que será la sugerida por la OCDE, que refiere que una persona puede atender a sus necesidades básicas con sólo 1,500 pesos al mes.

Desde ahora se vislumbra un panorama más que difícil y desalentador para quienes no puedan aspirar a recibir, al menos, la Pensión Garantizada.

Así se continúa entretejiendo pobreza y miseria para 6 de cada 10 mexicanos