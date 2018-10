La consulta, un resultado a la medida

Esperando que se enfríe el sushi. Florestán

Cuando Andrés Manuel López Obrador anunció que el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, NAIM, se decidiría por consulta popular y encuesta, que ya no habrá, mandó un primer mensaje de que no estaba de acuerdo con ese proyecto y a cambio ofreció el de Santa Lucía-Benito Juárez, al que en la pregunta subieron el de Toluca.

Esa propuesta se convirtió en el centro de la conversación de la mitad del gobierno de transición, mesas, debates, declaraciones, descalificaciones, absurdos y machetes, salieron a la discusión en un tema en el que surgieron miles de especialistas en aeropuertos, aeronáutica, ingeniería estructural, suelos, subsuelos y pistas hasta llegar a lo que sostuvo el ingeniero Riobóo en una mesa de Si me dicen no vengo: los aviones se repelen, no chocan.

Y así llegamos a la consulta popular que el mismo Presidente electo calificó de vinculante para su gobierno, que inicia el 1 de diciembre, a pesar de que carece de rigor legal, pues todo es de Morena: convocatoria, organización, financiamiento, impresión y distribución de boletas y mesas, acopio, conteo, supervisión y resultado final.

En esto de las mesas y su distribución debo anotar que se establecerían 538, faltan 11, que quizás agregarán después.

Me llama la atención que Veracruz es el estado con el mayor número de esas mesas, 99, seguido de Chiapas con 67 y que el Estado de México, que tiene el padrón más alto del país, sea tercero, con 66; que Ciudad de México, que es el segundo lugar en número de electores, tenga solo 16, una por delegación. Oaxaca y Puebla 27 cada uno, Guanajuato y Guerrero 19 y Michoacán y Tabasco, con 18, tienen más que la capital del país, y siguen los demás en orden descendente hasta llegar a Aguascalientes y Baja California con dos cada uno.

La verdad es que no entiendo el orden de selección de municipios pues mientras Veracruz tiene, le decía, 99 mesas, Chiapas 67, el Estado de México 66, CDMx cuenta con apenas 16. ¿Por…?

Ese es parte central del problema de esta consulta popular: su discrecionalidad que, como apuntan, llevará el domingo al resultado deseado. No sé cuál sea, pero el deseado por el convocante.

DESAFUERO. La procuraduría de Hidalgo ha pedido el desafuero del diputado federal por Ixmiquilpan, Cipriano Charrez, acusado de la muerte de un joven de 21 años al que embistió con su camioneta. Morena ya dijo que no meterá las manos. Pero no se han integrado las comisiones que verían el caso. Así que... ¡nada!; MUY SOSPECHOSO. Muy sospechoso el ataque a la residencia del cardenal Norberto Rivera, el domingo por la tarde. Una versión dice que iban por él, otra que era un asalto. Pero, ¿un asalto casi en solitario a una casa que tiene agentes de seguridad…?; y CENIZAS. Manuel Granados renunció a lo que queda del PRD, un partido en vías de extinción por la escisión que provocó en su momento Andrés Manuel López Obrador, su alianza antinatura con el PAN en la elección presidencial y las divisiones e intereses internos, dejando al partido en mera franquicia.

