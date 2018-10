La Coordinadora, una bomba de tiempo

La única certeza es la incertidumbre. Florestán

Una de las banderas de campaña, y ahora de gobierno, de Andrés Manuel López Obrador fue, y es, la cancelación de la reforma educativa, como exigía la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Así se los dijo una y otra vez, en cada reunión, en cada visita a Oaxaca y Chiapas, así lo reiteró públicamente, sellando un pacto: su abrogación.

Así lo repitió Mario Delgado, coordinador de su bancada en la Cámara de Diputados: De esa reforma no quedará ni una coma. Así lo sostuvo su designado secretario de Educación, Esteban Moctezuma: está muerta.

En una visita a Oaxaca, el hoy presidente electo, ratificó a los militantes de la CNTE su compromiso de que la cancelación iba, pero les condicionó que ellos, a su vez, tenían que comprometerse a no faltar a clases, ellos, los mismos maestros que tienen a ese estado con el mayor número de días sin clases y a sus alumnos en los dos más bajos niveles de calidad de educación en el país.

Moctezuma organizó una serie de foros sobre su abrogación, que el domingo, en Acapulco, hizo crisis violentamente y a sillazos acabó la reunión.

Después de esto, la CNTE dijo que se retiraba de esos foros, que no servían para nada, y citó a Consejo Político Nacional para elaborar las reformas que entregará directamente al presidente electo, que, supongo, remitirá a Moctezuma so pena de llegar el 1 de diciembre a sus nuevas oficinas en Puebla con el pie de la CNTE en el cuello. Pero ésta no ha sido la única diferencia. Hay otra central: el dinero.

La CNTE exigió, porque no plantea, exige, que el presupuesto de educación vuelva a los gobernadores, a lo que López Obrador les respondió que lo único que iba a quedar en pie de la reforma educativa es que esos presupuestos permanecerán en el gobierno federal.

En fin, que aquí hay una bomba de tiempo que no veo, hoy, quien vaya a desactivarla, pero sí a quienes se encargaron de reactivarla.

¿Será por eso el renacimiento sindical de Elba Esther Gordillo…?

RETALES

HOMICIDA. Como le había adelantado, el diputado federal de Morena por Ixmiquilpan, Hidalgo, sí manejaba, y en estado de ebriedad, la camioneta que arrolló e incendió el taxi que mató a un joven de 21 años. Y además mentiroso, pues mandó un mensaje diciendo que su chofer iba al volante. Pero tiene fuero y ayer llegó a San Lázaro, donde Mario Delgado le ofreció el apoyo de su bancada, Gerardo Fernández Noroña exigió el desafuero y Porfirio Muñoz Ledo que se investigue; EMP. A petición del presidente electo, el Estado Mayor Presidencial estará a cargo de la seguridad y logística de los jefes de Estado invitados a su toma de posesión, el 1 de diciembre; y TREN. El Tren Maya se ha convertido en la obra prioritaria del presidente electo. El reto, insisto, es que le detallen bien los costos porque le han hablado de la mitad del costo real y yo soy de los que están a favor de que se construya, pero con cifras inexactas va a correr la mala suerte del México-Querétaro o, si acaso, del México-Toluca.

Nos vemos mañana, pero en privado