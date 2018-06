Más allá de las elecciones

Insisto: la vida es una bicicleta. Si dejas de pedalear, te caes. Florestán

El país ha sido tomado por el proceso electoral, suave, lenta, inexorablemente, desde el pasado 8 de septiembre hasta llegar al actual momento de crispación y polarización que vivimos hoy a 16 días de las mayores elecciones que se han vivido en México.

Pero eso no quiere decir que el mundo se haya detenido, sigue girando en su propio eje, aunque aquí lo hayamos ignorado.

Si hacemos un recuento de lo que no hemos registrado debo apuntar en primerísimo lugar el desastre de la Cumbre del G-7, donde Donald Trump rompió con los otros seis, como había sido disruptivo en el G-20, la OTAN y con el acuerdo climático de París.

En Montreal chocó con el premier Justin Trudeau, al que amenazó con una guerra comercial y lo descalificó en lo personal mientras volaba a Singapur a abrazarse con el dictador norcoreano Kim mientras en Angela Merkel se agrupaba con los europeos para contraatacar a Trump y forjar un frente unido.

Este capítulo vino a confirmar que estamos en el inicio de la guerra mundial comercial, cuando está en medio gran parte del destino nacional con el aplazamiento, y más que posible final del Tlcan, como ha reforzado tras su violento desencuentro con Trudeau, el otro socio.

Hemos ignorado, también, la sangrienta represión en Nicaragua por las ambiciones de Daniel Ortega que ha sacado a cientos de miles a protestar a las calles y han sido reprimidos con un saldo que va en más de 130 muertos.

También hemos dejado de lado la crisis total de Venezuela, la española con un presidente de Gobierno que por primera vez en su democracia no surge de unas elecciones, la instalación del populismo en Italia y una serie de graves acontecimientos internacionales y nacionales que desde hoy pasarán del actual segundo plano a un lejano tercero, mientras celebramos el mundial de fútbol desde hoy, lo que no quiere decir que todo eso no esté ocurriendo.

Por ejemplo, el dólar a 21 pesos.

RETALES

GRITOS.- La primera versión decía que ayer en el aeropuerto de Mérida, en el momento de abordar el vuelo 2527 de Interjet de las 11:05 h con destino a la Ciudad de México, quien fue identificado como José Ramón López Beltrán, había gritado cerdo a Ricardo Anaya, quien me dijo en Radio Fórmula que no podía confirmarlo pues no lo conoce; FALSO.- De inmediato me llamó la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky para desmentir la versión. Me dijo que ella venía con José Ramón y que nunca le gritó a nadie. Pero entró Fernando Doval, vocero de Anaya, que lo acompañaba y afirmó que sí le había gritado; y

MEXICO2026.- La noticia es que México fue elegido, con Canadá y Estados Unidos para ser sede del Mundial de Fútbol 2026, convirtiendo al país en el primero con tres sedes y al legendario Estadio Azteca único del mundo con tres inauguraciones de esa justa. Y es una noticia de esas que dan alegría por muchas cosas, pero, en lo personal, porque era el sueño de Emilio Azcárraga Jean y sé lo que luchó, batalló y operó para traérselo a México. Felicidades.

Nos vemos mañana, pero en privado.