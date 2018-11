Ni solo ni fracasado, el revire

Dicen deslindarse, primero la causa que el periodismo, pero no renuncian. Florestán.

El movimiento comenzó en redes al atardecer del sábado. Proceso traía una portada con una foto en la que Andrés Manuel López Obrador se veía, diría él después, decrépito y chocho, con esta cabeza: AMLO se aísla. El Fantasma del Fracaso, dando como un hecho consumado una declaración, lo que es frecuente en el semanario y que su director promovió en Twitter: La oferta (sic) periodística de revista Proceso de la semana. En qué y cómo se está equivocando López Obrador, lo que provocó una condena generalizada de sus seguidores en redes.

La más relevante, y más interesante, siempre ha sido una mujer independiente y activa, fue la reacción de Beatriz Gutiérrez Müller de López Obrador, quien subió a su cuenta: Todavía no toma posesión y ya está “solo” y a punto del “fracaso”. El conservadurismo, de izquierda o de derecha, nubla el juicio y da pie a conjeturas fantasiosas. Los extremos pueden tocarse y abrazarse. Bienvenida la pluralidad y el debate. Lo bueno es el desenmascaramiento.

A esto, el director de la publicación contestó: O sea, doña Beatriz, a López Obrador ni con el pétalo de una rosa. Revista Proceso es fiel a su historia y a la herencia de Julio Scherer García a quien bien conoció usted: libres ante el poder y ante quienes aspiran a ejercerlo. Ni de izquierda ni de derecha. Solo libres.

Y ella reviró: En efecto, conocí a don Julio. Y por lo mismo no creo que hubiese autorizado esa portada. Él era un periodista consumado a quien Carlos Fuentes llamó “el Francisco Zarco del siglo XX”. ¡Viva la libertad de expresión que, no lo olvide, aplica de ida y vuelta! ¡Saludos! a lo que aún le respondió el autor de la portada, cito textual: Pues qué entendió usted por el “fantasma”? No existe la posibilidad de que fracase? O es infalible? Es hombre de poder y cómo tal puede equivocarse. Por cierto don Julio “no autorizaba” portadas. Ya retirado en 1996 nos dejaba la misma libertad que ejercíamos con él.

Y ella lo dejó con un hashtag: AMLOnoEstásSolo.

Así se dio este caso en el que el personaje fue Beatriz Gutiérrez Müller, que también fue el mensaje.

- Otro factor de este tema esJulio Scherer Ibarra, el designado consejero jurídico de la presidencia de López Obrador y quien siempre ha dicho que es ajeno a la línea editorial del semanario que fundara su padre; - Ricardo Monreal dijo que no es tan sencillo aprobar el uso lúdico de la mariguana, como planteó Olga Sánchez Cordero. Que faltan discusión y foros. Es decir, que falta tiempo; y - Finalmente ayer por la tarde se soldó y reparó la separación de una tubería en el mantenimiento mayor del sistema del Cutzamalay por la noche comenzó a fluir el agua al Valle de México. Se espera que el sábado se haya normalizado el abasto al cien por ciento.

