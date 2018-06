Se otea una tormenta perfecta

Cuando estamos en el último mes de las campañas, las elecciones son en 30 días, surge un nuevo elemento de incertidumbre para el proceso y para la economía: los aranceles que impuso Donald Trump a las exportaciones mexicanas de acero y aluminio, que entraron en vigor en el primer minuto de hoy, lo que se suma al anuncio que me hizo ayer Ildefonso Guajardo en el sentido de que ve muy difícil que se pueda firmar un nuevo Tratado de Libre Comercio para América del Norte, TLCAN, antes del 1 de julio, más las turbulencias que ya vivíamos por el disparo en el precio del petróleo, que toca sus niveles más altos de los últimos tres años, la inminente alza en las tasas por parte de la FED, las reformas fiscales en Estados Unidos, la inestabilidad política y el regreso de los populismos en Europa y, ahora, el inicio de una guerra comercial.

Este escenario no ayuda a nadie en nada, ni al mismo Trump, que no entiende de puntos cardinales: apuntó a Oriente y disparó al norte, al sur y a Occidente.

Pero eso, allá él.

Me quiero referir al impacto que puede tener en México este escenario, muy diferente a los que vivimos en los 70 y los 80 y los 90, crisis de verdad que siempre se traducían en brutales devaluaciones del peso, saqueo de las reservas del Banco de México, intervención y rescate del Fondo Monetario y del propio gobierno de Estados Unidos, véase el caso Clinton-Zedillo, México primavera de 1995.

Pero de eso no hay registro en la memoria porque la mayoría de los votantes son menores de 28 años y no vivieron o no lo recuerdan por su infancia.

Hoy, es cierto, el mundo es otro, México tiene una serie de seguros, montos de reservas impensables, un esquema que impide que la salida de capitales las saquee y candados para que no se tomen muchas de las decisiones que se tomaron entonces y que ahondaron aquellas debacles.

Y al final, con el reporte al día de hoy, no veo que modifique el voto mayoritario de los fieles de Andrés Manuel López Obrador, que es por el que van.

Pero de que se otea la tormenta perfecta, se otea.

Y entonces sí, a ver.

Retales

ADELANTO. Ildefonso Guajardo habló el miércoles en París durante media hora con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, sobre los riesgos de aplicar aranceles unilaterales a México y no le adelantó nada. Fue hasta una hora antes del anuncio de ayer que se lo comunicaron; CUMBRE. Todavía no se sabe si Andrés Manuel López Obrador asistirá a la pasarela de candidatos presidenciales en el Consejo Mexicano de Negocios. De ir, se vería con varios de los que han pedido a sus trabajadores el voto razonado, es decir, contra él; y ESTADOS. De las nueve entidades en pugna el 1 de julio, se apuntan así: para Morena Ciudad de México, Morelos, Chiapas y Tabasco; Morena pelea con la Alianza PAN-PRD en Puebla, Guanajuato y Veracruz. Jalisco para Enrique Alfaro, y Yucatán para el PRI, que de sus 14 gubernaturas juega dos: Jalisco y Yucatán, por lo que mantendría trece.

