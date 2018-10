Una locura tocar al Banco de México

Aquí se equivocaron de pen… Vayan a otro lado. Florestán

Se ha registrado una intensa discusión en redes a partir de la propuesta del diputado del PT por Oaxaca, Benjamín Robles, para cambiar el marco jurídico del Banco de México, darle función dual, utilizar las reservas de ese banco central para combatir la pobreza y proveer de los recursos de emisión de dinero, en forma de crédito, para los proyectos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo y otros que el Poder Ejecutivo establezca, cuando el mismo presidente electo se ha comprometido a no hacerlo.

Esa propuesta fue rechazada por varios economistas, entre los que destaco a Isaac Katz con argumentos tan rotundos como este: Dos cosas quedan claras: el artículo 2 —que Robles quiere cambiar— no trata sobre las reservas internacionales, sino de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda y el buen funcionamiento del sistema de pagos; y, b) Necesita unas clases de banca central y política monetaria.

El argumento de Katz es impecable y Robles vivió las devastadoras crisis de fin de sexenio de 1976, con Luis Echeverría; de 1982, con José López Portillo; de 1987-88, con Miguel de la Madrid, y de 1994, con Ernesto Zedillo-Carlos Salinas.

En los cuatro casos fueron saqueadas las reservas del Banco de México y en los tres primeros se echó a andar la impresora de billetes.

La autonomía del Banxico vendría luego, lo que ha evitado la repetición de esas crisis sexenales y el correspondiente atraco a sus reservas.

Yo solo quiero recuperar lo que me dijo, en Radio Fórmula, el coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, que le entiende al tema, cuando le pregunté sobre la propuesta de Robles para meterle mano a las reservas y a la autonomía del Banco de México:

Eso es una barbaridad, eso es imposible. No sé qué le pasó a mi compañero Benjamín… Es una locura, es tirar la economía de un día para otro. Ya hemos tenido dolorosas coincidencias. El presidente electo, López Obrador, ha sido muy claro, se va a respetar al Banco de México, que ha funcionado muy bien, y su autonomía. No te puedes meter con la política monetaria. Vamos a conservar los equilibrios macroeconómicos. Ahí sí que no nos vamos a equivocar.

Y me quedé con la tranquilidad que me dejó la reiteración de Delgado: no van a jugar con la economía ni con el Banco de México, esencial para el país, sí, pero también para el próximo gobierno.

RETALES

COMISIONES. Negociaban en San Lázaro cambiarle al PES la presidencia de la Comisión de Cultura, una actividad liberal per se, por la del Deporte. Y también la de Salud; NOMBRES. Se acabó septiembre y se acerca la fecha, en octubre, en la que el presidente electo, López Obrador, dará a conocer los nombres de los próximos secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México; y CRÍMENES. El pasado día 14, Alberto Capella renunció a la Comisión de Seguridad de Morelos y tomó posesión de ese mismo cargo en el gobierno de Quintana Roo. Y llegó el mismo día en que ejecutaron a dos elementos de la Marina. A ver.

Nos vemos mañana, pero en privado