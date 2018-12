2019 prueba de fuego para Morena

Iniciado el proceso electoral 2018-2019 no solamente algunos desesperados ya andan realizando actos anticipados de campaña y muchos de los aunque no lo crea se acaba de sumar al partido de moda o sea Morena. Lo cierto es que en medio de la incertidumbre que reina en el ambiente político, una pregunta recurrente aparece en todos los cafés, programas de noticias y mesas de discusión: ¿cómo se vislumbra el panorama electoral 2019?

La respuesta creo que es muy difícil de saberla sobre todo porque aun y con las incongruencias que han salido en los discursos morenistas este partido cuenta aun con un alto grado de simpatía del pueblo de México y lo coloca con buenas posibilidades en estas próximas elecciones. Las elecciones de carácter local tienen como finalidad la renovación del Congreso, lo anterior en virtud de que la reforma política estableció que los alcaldes electos para el período de arranque 2016, solo durarían en su encargo dos años. No obstante, lo anterior, dicha reforma no alcanzó a los diputados ni al Ejecutivo Estatal, ya que en el caso de gobernador fue electo para seis años y en el caso de los diputados se estableció de tres años. Aunque falta mucho por verse, sobre todo la definición de los candidatos de Morena no puede soslayarse que habrá diversos factores que distorsionen el aparente triunfo adelantado y en carro completo de Morena, sobre todo porque la dirigencia nacional de Morena y la de las entidades continúan arropando a ex priistas que solo salieron de ese partido para buscar un hueso con los que dicen ahora tienen el poder.

La elección que viene será altamente competitiva, las fuerzas políticas, están a la inversa, Morena marcará la pauta, sin embargo, en Quintana Roo gobierna el PAN y el PRD, el PRI difícilmente se posesionará, pero algo que seguramente cautivará a la ciudadanía serán los liderazgos naturales, la gente votará por el ciudadano y no por el partido. En el 2019 se llevarán cinco procesos electorales locales en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, y Tamaulipas. En estas entidades se elegirán un total de 142 cargos. Esto significará, que Morena tendrá una dura prueba de fuego en materia electoral, ya que, sin la ayuda o intervención de López Obrador, tendrá que demostrar si es una auténtica fuerza política.

Lo que es una realidad y muy costosa es que gracias a los 30 millones de votos que recibió AMLO en el pasado proceso electoral dicho partido recibirá de prerrogativas es decir gasto corriente la nada despreciable cantidad de mil 628 millones de pesos para el próximo año, algo así como 700 millones de pesos más que el 2018, dinero que obviamente saldrá de nuestros impuestos. De acuerdo con el artículo 41 de la Constitución, el financiamiento público de los partidos para cada año se determina a partir de la cantidad de personas enlistadas en el Padrón Electoral; hasta la fecha, suman 89 millones 332 mil 31. Esta cantidad se multiplica por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, lo que antes era salario mínimo y que, actualmente, tiene un monto de 80.6 pesos, al final son 52.39 pesos por persona registrada en el padrón.