El voto será nuestro poder del cambio

El 1 de julio ya se acerca y si piensa ir a votar y aún no sabe por cuál candidato o candidata hacerlo no se desespere ya que usted forma parte de porcentaje considerable de electores que aún no lo tiene claro. Para generar los cambios que deseamos, es imprescindible involucrarnos de alguna manera en la política, en este caso votando, porque en nuestro sistema político no existen muchas opciones de participación formal e institucionalizada, más allá de las elecciones. Todos los movimientos sociales, las organizaciones sociales, sindicatos, etc., cumplen una importante labor de promover las demandas antes las autoridades y estos han tenido un gran auge los últimos años, pero para concretar estas demandas es necesario apoyar y votar por candidatos que están dispuestos a cumplir con estas. Lo cierto es que estas elecciones particularmente han estado cargadas de muchísimo protagonismo por parte de los candidatos y sus fórmulas las cuales han mostrado un muy buen nivel en los debates, con una que otra salida en falso, pero dejando a mi opinión ideas claras de lo que buscan hacer.

El ciudadano se encuentra indeciso, decepcionado, incluso temeroso, de emitir su sufragio; justamente por esa propaganda negra que han escupido todas las campañas, siempre dirigidas a desprestigiar al contrario o a crearle al votante miedo por el cambio. Sin embargo, pese a los antecedentes que se tienen de un fuerte abstencionismo que ha llegado al 60 %, en el ambiente se respira un hartazgo del ciudadano que aunque no lo convenza las opciones existentes, está dispuesto a salir a emitir su sufragio solo para cambiar el sistema actual.

Ahora bien, ¿qué pasaría si en esta ocasión salieran a votar los millones de jóvenes que por hartazgo no lo han realizado y con su decisión lograran cambiar la democracia en nuestro país? Los jóvenes, sector vulnerable por cierto, representan el 30% de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral, lo que representaría como 25 millones de votos, pero a la gran mayoría de los jóvenes no le interesa participar en política ni es tomada en cuenta por los partidos, que en general son cotos de poder de gente adulta. Mucho hemos hablado sobre las preferencias personales de cada uno de nosotros hacia distintos candidatos o partidos pero poco hemos hablado de la importancia del voto. Este año es uno de los más importantes para la democracia mexicana, y sin duda alguna marcará la historia de México debido a que la población de votantes jóvenes es muy grande. Es necesario que nos concienticemos de la importancia que representa un voto, estamos definiendo el futuro de México y de manera más personal o egoísta, estás definiendo tu futuro. Es importantísimo dejar de culpar al gobierno y a personas ajenas a nosotros por nuestro país cuando nosotros mismos no estamos haciendo nada por él.