Posible el cobro de recolecta de basura en la capital del estado

La disposición de los residuos sólidos o mejor conocida como la basura es en muchos municipios de Quintana Roo una asignatura pendiente. Si bien existen zonas con un servicio regular de recolección de basura, otras no gozan de la misma suerte, causa por lo cual el ciudadano acusa siempre a los gobiernos municipales de no cumplir con esa obligación. En el caso de la capital del estado, Othón P. Blanco, desde hace muchos años se ha padecido de un correcto servicio de recolecta de basura. Frecuentemente, la queja ciudadana relaciona su pago del pago del impuesto predial con la deficiencia en la recolección de basura, señalando la obligación del gobierno municipal de prestar dicho servicio a cambio de recaudar de la contribución señalada.

El asunto es que, viéndola bien y de la manera más objetiva posible, por lo menos de mi parte, no sé usted, pero esto de la privatización del servicio de recolección de basura podría ser una buena decisión, eso sí, cuidando detalles tan importantes como sería la forma de decidir qué empresa privada sería la que se hiciera cargo del importante servicio, no vaya a ser que quede en manos de alguna conocida familia relacionada con las altas esferas del poder, como suele suceder, y qué pasaría con los trabajadores del Ayuntamiento que actualmente recorren la ciudad recogiendo la basura.

Hace unos días el regidor electo del municipio othonense, Julio Alfonso Velázquez Villegas consideró viable el cobro de la recolecta de basura como se hace en muchos estados del país teniendo con ello un servicio continuo y no deficiente como el que se tiene hasta ahora. Y es que a pesar de que el volumen nacional de generación de residuos sólidos urbanos es relativamente bajo en comparación con otras economías, el país no es capaz de recolectarlos completamente ni posee la infraestructura para disponerlos adecuadamente. Lo único cierto hasta ahora, es que el pago del impuesto predial es insuficiente para garantizar un óptimo servicio de recolección de basura; además, es fundamental responsabilizar a la propia gente de la disposición correcta de la misma es decir su separación y que además se hace necesario encontrar un nuevo esquema operativo-financiero para mejorar ese servicio de recolección.

Si bien la Constitución Federal obliga al Municipio a la limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, no le prohíbe cobrar por ello y con ello ahora si tener ciudades más limpias.

Hay que mencionar que Chetumal es de los pocos municipios sino es que el único, donde no se cobra por el servicio de recolecta. A mi parecer se tiene que empezar a cobrar para que la gente pueda exigir un servicio correcto y bueno. A lo mejor no se hizo con anterioridad porque los alcaldes y políticos en general tal vez no querían perder votos pero hoy en día es importante que se analice esa posibilidad para poder darle a los ciudadanos un correcto servicio, es decir que valga la pena el pago que vayamos a realizar por dicho servicio.